Libre au mois de juin prochain, Jonathan Bamba devrait quitter le LOSC. De ce fait, Lille OSC aurait déniché son remplaçant en Belgique, avec Konan N'Dri.

Mercato LOSC : Jonathan Bamba en passe de quitter Lille

Arrivé au LOSC le 2 juillet 2018, Jonathan Bamba s'apprête à vivre une nouvelle aventure loin du Nord de la France. Alors qu'il sera libre à la fin de la saison, l'ailier de 27 ans n'a pas prolongé avec les Dogues, et son départ est désormais inévitable. S'il vit une saison assez délicate sous l'impulsion de Paulo Fonseca, l'attaquant français aura tout de même laissé son empreinte, notamment grâce à son exercice formidable en 2020-2021 à l'issue duquel Lille sera sacré champion de France.

Cette année, malgré une équipe du LOSC très offensive, Jonathan Bamba n'est jamais vraiment parvenu à briller, et ses statistiques en témoignent. Sur les 28 matchs qu'il a disputé toutes compétitions confondues, le joueur formé à Saint-Étienne n'a inscrit que 5 buts et délivré 6 passes décisives. Avec son départ qui sera acté en fin de saison, les dirigeants lillois s'activent en coulisse pour lui trouver un remplaçant, et auraient d'ores et déjà une piste du côté de la Belgique.

Le LOSC suit avec attention le jeune Konan N'Dri

D'après les informations révélées par L'Équipe, les dirigeants lillois auraient jeté leur dévolu sur Konan N'Dri, jeune attaquant ivoirien de 22 ans, qui évolue actuellement en Belgique avec le club d'Eupen. Cette saison, il comptabilise 7 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées, et la source indique qu'un transfert à hauteur de 2 millions d'euros pourrait déjà être envisagé.

Reste à savoir si le LOSC à l'intention de passer rapidement à l'action pour cette jeune pépite, d'autant plus que d'autres clubs pourraient rapidement se positionner sur le dossier si Konan N'Dri continue à performer en Belgique.