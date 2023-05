En battant Osasuna 1-0 mardi, le FC Barcelone se rapproche du titre de champion d'Espagne qu'ils pourront glaner ce week-end face à l'Espagnol Barcelone.

FC Barcelone : Une victoire sans briller

Dans cette 33ème journée du championnat d'Espagne, le Barça recevait Osasuna au Camp Nou pour s'approcher encore un peu plus du titre. Sans être brillant, le FC Barcelone s'est imposé par la plus petite des marges (1-0) grâce à un but en fin de match de Jordi Alba. Réduit à 10 après l’expulsion de Jorge Herrando au bout de 20 minutes de jeu, le promu Espagnol a résisté aux attaques barcelonaises bien repoussées par leur portier Aitor Fernandez.

En conférence de presse d'apres-match, Xavi Hernández n'a pas caché le manque d’efficacité de son équipe : "Nous avons raté plusieurs occasions franches aujourd'hui, pendant un moment nous avons senti que le match n’allait pas tourner pour nous, mais Jordi Alba a décidé du match avec sa frappe (...) Le but, c'est l'efficacité. Il y a des jours où tout entre, d'autres non. On aurait dû tuer le match avant."

Un titre face au rival ?

Avec ce nouveau succès, le FC Barcelone pourrait fêter son titre dès ce weekend grâce à la nouvelle contre-performance du rival madrilène sur la pelouse de la Real Sociedad (2-0). Hasard du calendrier, les Barcelonais pourraient officialiser leur sacre après le derby contre l'Espagnol Barcelone qui lutte pour son maintien dans l'élite du football espagnol.

En prenant les trois points, le FC Barcelone sera officiellement champion d'Espagne, un titre qui leur échappe depuis 2019. Les hommes de Xavi pourraient clôturer une saison maîtrisée en championnat afin de se concentrer sur l'avenir et le mercato estival qui risque d'être à nouveau mouvementé.