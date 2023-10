S’il réussit pour le moment sa première saison sur le banc du PSG, Luis Enrique rêve de déloger deux éléments prometteurs de l’effectif du FC Barcelone.

Mercato PSG : Luis Enrique rêve de Pedri et Gavi

Avec Vitinha, Manuel Ugarte et Warren Zaire-Emery, le Paris Saint-Germain semble bien nanti au milieu de terrain. Surtout que Fabian Ruiz, Cher Ndour et Danilo Pereira sont aussi présents au sein de l’effectif du club de la capitale. Pour autant, Luis Enrique aimerait encore voir débarquer de nouveaux visages pour garnir davantage ce secteur de jeu. Selon plusieurs sources, le Champion de France en titre serait à la recherche d’un profil plus créatif pour compenser le départ de Marco Verratti pour le Qatar lors du dernier mercato estival.

Et selon les dernières informations relayées par le média Sport, les dirigeants du Paris SG surveilleraient avec une attention particulière les situations de Gavi et de Pedri au FC Barcelone. Âgés respectivement de 19 et 20 ans, les deux protégés de Xavi Hernandez font partie des meilleurs de leur génération et plusieurs autres grands clubs européens rêvent de les avoir. Le média ibérique indique que toute indemnité de transfert pour les jeunes internationaux espagnols devrait être fixée à au moins 100 millions d’euros. Pour autant, l’idée d’un éventuel départ de Gavi et Pedri n’est pas à l’ordre du jour du côté de la Catalogne.

Le Barça veut prolonger Gavi et Pedri

Après avoir raté Jude Bellingham, qui brille de mille feux en ce moment au Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi continue de scruter le marché pour mettre la main sur un nouveau génie au milieu de terrain. Luis Enrique apprécie énormément Gavi et Pedri, mais les dirigeants du Barça et leur coach Xavi ne pensent pas à l’avenir des Blaugranas sans ces deux perles venues de la Masia. D’ailleurs, Joan Laporta, le président du club catalan, et ses services travailleraient depuis des semaines sur les prolongations des deux joueurs. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gavi et Pedri seraient donc encore loin d’un départ de Barcelone, où ils rêvent de devenir les nouveaux « Xavi et Iniesta. »