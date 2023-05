Le PSG veut profiter du prochain mercato estival pour renforcer son secteur offensif. Et alors que Kylian Mbappé aimerait voir débarquer une star de Premier League, celle-ci aurait d’autres plans pour son avenir.

Mercato PSG : Kylian Mbappé veut rejouer avec un ancien de Monaco

Désireux de découvrir un autre projet après six ans passés sous les couleurs de Manchester City, Bernardo Silva intéresse le Paris Saint-Germain. Avec le départ presque acté de Lionel Messi, les dirigeants du club de la capitale feraient du milieu offensif des Citizens l'une de leurs priorités pour le mercato estival à venir. Le club du président Nasser Al-Khelaïfi serait même prêt à signer un gros chèque pour recruter le protégé de Pep Guardiola.

En effet, le média Fichajes a révélé ces dernières heures que Kylian Mbappé ferait pression en interne afin que le PSG recrute Bernardo Silva. Après leur épopée glorieuse à l’AS Monaco, Mbappé aimerait rejouer avec son ancien coéquipier. Prêt à tout pour garder l’international français de 24 ans la saison prochaine, le Qatar aurait donné son aval au PSG pour négocier cette opération estimée à 90 millions d’euros. Pour autant, Bernardo Silva serait encore très loin d’un transfert au Paris SG.

Mercato PSG : Pour Bernardo Silva, c’est le Barça ou rien

Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco contre une enveloppe de 50 millions d’euros, Bernardo Silva ne sera pas forcément retenu par la direction de Manchester City lors du prochain mercato d’été. Mais d’après les renseignements par le portail 90Min, malgré l’intérêt réel du Paris Saint-Germain et des messages privés de Kylian Mbappé l’invitant à le rejoindre dans la capitale française, le compatriote de Cristiano Ronaldo ferait du FC Barcelone sa future destination s’il devait changer d’air cet été.

Le média sportif précise donc que Bernardo Silva serait prêt à rester à Manchester City si le Barça n’arrive pas à boucler son transfert cet été. De son côté, le club anglais n’exclurait pas non plus une prolongation de son milieu de terrain offensif de 28 ans, actuellement lié jusqu’en juin 2025. Reste à savoir si Kylian Mbappé et Luis Campos, qui l'avait fait venir à Monaco, parviendront à lui faire changer d’avis en cas d’échec de la tentative du FC Barcelone.