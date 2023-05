À l’occasion du choc décisif contre le RC Lens samedi prochain, l’ OM pourra compter sur une forte mobilisation de la part de ses supporters.

OM : Un choc déterminant face à Lens

La bataille pour la deuxième place de Ligue 1 fait rage entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens, deux équipes dotées d’un football séduisant. Cette saison, le club lensois enchaine les victoires dans ce sprint final et fera tout son possible pour terminer sur le podium. Mardi soir, les Sang et Or ont pris trois points importants face à Toulouse (0-1).

Grâce à son principal atout offensif, Loïs Openda, auteur de son 18e but cette saison, le RC Lens est revenu à un seul point des Marseillais, juste avant de les recevoir samedi dans un stade Bollaert qui sera une nouvelle fois à guichets fermés. Les hommes de Franck Haise pourront donc compter sur la furie de leur public pour tenter de battre l’ OM et reprendre la deuxième place du championnat.

Sauf que cette mission s’annonce très compliquée face à un OM déterminé à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Meilleure équipe du championnat loin de ses bases, l’Olympique de Marseille tentera de confirmer ce statut face à un redoutable adversaire, de plus en plus imprenable à domicile. Et pour tenter de remporter ce duel du haut de tableau, l’OM pourra compter sur un soutien indéniable de son public.

Le parcage visiteur sera plein à craquer

La Provence assure en effet que le parcage visiteur du stade Bollaert sera plein à craquer. Car ce sont pas moins de 1000 supporters marseillais qui sont attendus pour ce choc entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille. Ces derniers tenteront de pousser leur équipe vers la victoire. Le média phocéen précise que l’ambiance autour du choc RC Lens-OM sera phénoménale. Ce sont au total 38 000 spectateurs qui sont attendus ce samedi à Bollaert.