Alors que son nom est associé à la vente de l’ASSE, Daniel Kretinsky est sorti du silence. Il réagit à la rumeur sur son prétendu intérêt pour le club.

Vente ASSE : Romeyer cherche un investisseur très riche

Le dossier de la vente de l’ASSE s’anime à quelques semaines de la fin du championnat. Le nom de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky (47 ans) circule dans le Forez ! Les deux présidents des Verts : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo assurent qu’ils sont décidé à céder le club à un investisseur qui va lui permettre de franchir un palier. Malgré les nombreuses tentatives et échecs pour vendre l’AS Saint-Etienne, depuis 2018, le président du directoire du club confirme l’intérêt de milliardaires. Roland Romeyer précise toutefois, que lui et son associé ne souhaitent pas céder leur équipe si chère au premier venu. C’est à dire à quelqu’un qui ne pourrait pas lui garantir un avenir pérenne.

« Le football a bien changé, c’est devenu du football business. […]. Il faudra vraiment quelqu’un qui prenne la tête du club (ASSE), et qui soit riche pour pouvoir rivaliser. N’importe qui ne peut pas rivaliser avec les Qataris (PSG, ndlr), avec Marseille, avec Monaco, etc. Si on veut jouer les premiers rôles, franchir les paliers, il faut de l’argent. Donc cela veut dire que s’il y a des dirigeants comme moi à la tête du club, malheureusement il ne faudra pas compter disputer des matchs de coupe d’Europe », a-t-il souligné sur RCF Radio.

Vente ASSE : Le milliardaire Daniel Kretinsky n’est pas intéressé par Saint-Etienne

Cité par le média Entreprendre et présenté comme un potentiel candidat à la reprise en main de l’ ASSE, Daniel Kretinsky a rompu le silence. Dans un entretien dans le quotidien Le Point, il dément vouloir posséder le club stéphanois. « Absolument pas », a-t-il répondu à la rumeur sur son soi-disant intérêt. C'est complètement inventé. De plus, ce serait juridiquement impossible. » En effet, Daniel Kretinsky est propriétaire du Sparta Prague (en République tchèque) et il détient 27% du club anglais de West Ham. Le milliardaire tchèque et également actionnaire dans le groupe Casino, un partenaire historique de l’ASSE.