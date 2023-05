Véritable révélation cette saison sous le maillot du LOSC, Edon Zhegrova a pris sa décision concernant son avenir à Lille.

Edon Zhegrova, une saison très encourageante

Arrivée en janvier 2022 au LOSC en provenance du FC Bâle contre une somme de 7 millions d'euros, Edon Zhegrova est en train d'exploser sous l'impulsion de Paulo Fonseca. Cette saison, il comptabilise un total de 23 matches disputés toutes compétitions confondues avec les Dogues, pour 4 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Pas toujours titulaire, l'attaquant kosovar parvient à se distinguer lors de ses entrées en jeu.

Face à Lorient le 2 avril dernier, l'ancien bâlois est entré à la 81e minute de jeu alors que le LOSC était tenu en échec. En l'espace de deux minutes, il s'est offert un incroyable doublé (89e et 91e) permettant à Lille de s'imposer 3-1 face aux Merlus. Une performance qui a dû séduire son entraîneur puisque sur les deux derniers matches des Dogues, le joueur de 24 ans a disputé les 90 minutes de jeu. Désormais, la question est de savoir de quoi son avenir sera fait, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le LOSC.

Mercato LOSC : Edon Zhegrova ne veut pas rester à Lille

Dans les colonnes de La Voix Des Sports, l'attaquant kosovar est revenu sur la saison qu'il est en train de réaliser avec le LOSC. "Je suis très heureux, la saison se passe bien. J’aime jouer ici. J’espère qu’on va prendre un maximum de points sur ces derniers matchs pour jouer une compétition européenne."

Interrogé ensuite sur un potentiel avenir à Lille, le joueur de 24 ans a lâché une réponse claire et précise. "Pour être honnête, non. Mais je suis très heureux pour le moment, j’essaye de faire de mon mieux ici. Mais bien sûr, j’aimerais aller dans un plus grand club après." Reste à savoir si son départ sera d'actualité dès cet été.