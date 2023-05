Les relations semblent tendues entre Igor Tudor et Nuno Tavares qui a perdu son statut de titulaire lors des dernières rencontres de l’OM.

OM Mercato : Nuno Tavares relégué au rang de remplaçant

Arrivé l’été dernier en provenance d’Arsenal sous la forme d’un prêt sans option d’achat, Nuno Tavares a affiché un excellent niveau lors de ses débuts à l’Olympique de Marseille en enchainant des prestations très convaincantes. Mais au fil des mois, le latéral gauche a connu une baisse de régime, au point de sorti du onze de départ d’Igor Tudor.

Lors des dernières rencontres de l’OM, Nuno Tavares est plus souvent remplaçant que titulaire. La preuve, dimanche, lors de la victoire face à Auxerre, l’international portugais a de nouveau entamé la rencontre sur le banc de touche. L’entraîneur marseillais a préféré titulariser Issa Kaboré à droite et repositionner Jonathan Clauss dans le couloir gauche. Le latéral gauche est finalement rentré en seconde période lors de ce choc.

Si l’OM est parvenu à renverser Auxerre au terme d’un match difficile, ce choix de l'entraîneur croate a suscité quelques interrogations dans la cité phocéenne. D’ailleurs, L’Équipe n'a pas hésité à commenter le déclassement de Nuno Tavares à Marseille et évoque une certaine sanction infligée au jeune latéral gauche. Le quotidien sportif indique d’ailleurs que les relations entre le joueur et son entraîneur se sont considérablement dégradées ces dernières semaines.

Une sanction disciplinaire pour Nuno Tavares

L'Equipe révèle en effet que Nuno Tavares aurait tenu des « propos véhéments à l’entraînement » et même proféré parfois des insultes envers Igor Tudor. Par conséquent, l’entraîneur de l’OM aurait décidé de l’écarter de son onze de départ en guise de sanction. Certaines rumeurs avancent aussi que le joueur prêté par Arsenal pourrait voir son temps de jeu chuter encore plus dans ce sprint final.

Un premier élément de réponse sera donné dès samedi prochain à l'occasion du déplacement décisif sur le terrain du RC Lens. Quoi qu’il en soit, cela ne laisse rien présager de bon, et la fracture semble se creuser entre Igor Tudor et Nuno Tavares à l’Olympique de Marseille. Son retour à Arsenal au terme de la saison est plus que probable.