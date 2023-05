Critiqué par Laurent Batlles sur sa prestation à Rodez, Aïmen Moueffek a répondu à l’entraîneur de l’ASSE en conférence de presse d’avant-match.

ASSE : Aïmen Moueffek transparent à Rodez

Gêné par des blessures musculaires et aussi à la cheville cette saison, Aïmen Moueffek (22 ans) a peu joué avec l’ASSE en Ligue 2. Il a fait 18 apparitions pour seulement 8 titularisations, en 33 journées. Cependant, le milieu de terrain fait partie des joueurs sur qui Laurent Batlles compte dans sa rotation. Samedi dernier, le joueur formé à Saint-Etienne était aligné d’entrée de jeu face à Rodez AF (1-1). Il n’a pas disputé tout le match. Il a été sorti à la 71e minute et remplacé par Dylan Chambost, alors que l’ASSE était menée (1-0) au stade Paul-Lignon.

Interrogé sur la prestation d’Aïmen Moueffek, l’entraineur des Verts a répondu sans détour : « Je ne vous cache pas que je n'étais pas totalement satisfait de son match à Rodez. » Le joueur critiqué a reconnu, dans un premier temps, qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes de Laurent Batlles. « A Rodez, ça n’a pas été mon meilleur match de l’année. Ce n’était pas le meilleur match de l’équipe non plus. »

Aïmen Moueffek veut enchaîner contre Guingamp

Aïmen Moueffek a envoyé ensuite un message fort à l’entraineur des Stéphanois. « Je me sens bien, j'ai envie d'enchaîner. […]. Jouer avec les autres ne pose pas de soucis. Évoluer avec Benjamin Bouchouari ? C’est un plaisir de jouer avec un ami. C’est plus simple, car on se comprend mieux. Je sais où et quand il veut la balle », a-t-il assuré.

A deux jours de la rencontre entre l'ASSE et l’En Avant de Guingamp, au stade Geoffroy-Guichard, Moueffek a laissé entendre qu'il a évoqué sa situation avec Laurent Batlles. « On en a parlé avec le coach, car il a vu que j’étais un peu frustré. Chaque joueur veut jouer ! Le plus important, c’est que j’enchaîne. » Le message