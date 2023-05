Revenu à 5 points du PSG, l’OM ne considère toujours pas en course pour le titre. Et c’est Leonardo Balerdi qui a vendu la mèche.

OM : Leonardo Balerdi rappelle l'objectif de la saison

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont repris espoir. Après sa victoire renversante face à l’AJ Auxerre, l’OM s’est rapproché du Paris Saint-Germain. Le club phocéen ne compte plus que 5 points du leader parisien, battu à domicile par le FC Lorient (3-1). Une situation suffisante pour relancer la course au titre de Champions après sa défaite à domicile contre Rennes (0-2) ? Pour l’heure, les Marseillais refusent de s’enflammer.

Contrairement à Alexis Sanchez qui a récemment estimé que le titre était encore à la portée de l’OM, Leonardo Balerdi reste mesuré et a tenu à calmer les ardeurs. Le défenseur argentin assure que les Marseillais restent focalisés sur leur objectif initial. Il précise que la seule ambition du club est de terminer à la deuxième place, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions.

« On mérite la deuxième place par la façon dont on a joué. On aurait pu être plus chanceux parfois. On est à cinq points du PSG, Monaco à neuf points et Lens reste collé à nous. Ce qui est important est de gagner tous les matchs et après on fera les comptes. Mais pour le titre, ça ne dépend pas de nous », a-t-il rappelé dans des propos rapportés par RMC Sport.

Leonardo Balerdi souligne l’importance de Dimitri Payet

S’ils souhaitent conserver sur leur place de dauphin du PSG, les Marseillais devront impératiment bien négocier leur prochaine rencontre contre le RC Lens, prévu ce samedi soir à Bollaert. Avec un point d’avance sur son adversaire lensois, l’OM n’a pas le droit à l’erreur. Et dans ce sprint final, le club phocéen peut compter plusieurs atouts dans son effectif.

En plus de l’expérience d’Alexis Sanchez, les Olympiens peuvent aussi compter sur le leadership de Dimitri Payet. Peu utilisé cette saison, le Réunionnais reste un élément indispensable dans le vestiaire. Leonardo Balerdi a d’ailleurs tenu à souligner son importance dans le groupe.

« Il est très important pour nous. Il bosse toujours à 100% même s'il ne joue pas. Il essaye de toujours tout donner. Lors du dernier match, c'est lui qui a pris la parole pour nous dire de ne rien lâcher. Avoir un joueur comme lui qui nous apporte ça, même s'il ne joue pas, ça n'a pas de prix », a-t-il ajouté. Un avis partagé par Igor Tudor, qui s’est, lui aussi, montré très élogieux envers Payet. « C'est un joueur intelligent et quelqu'un de bien. Je sais que c'était une saison difficile pour lui, mais il a très bien réagi », a-t-il conclu.