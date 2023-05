Le LOSC a trouvé une accord avec un joueur en fin de contrat en juin 2023. Le club nordiste et ce dernier ont prolongé leur bail de deux saisons.

Mercato LOSC : Le contrat de Rémy Cabella prolongé jusqu’à 2025

Recruté l’été dernier pour une saison, soit jusqu’au 30 juin 2023, Rémy Cabella a décidé de poursuivre l’aventure au LOSC. Dans les tuyaux ces dernières semaines, la prolongation de son contrat est maintenant officielle. Il a rempilé pour deux saisons supplémentaires. « Le LOSC et son numéro 10, Rémy Cabella, sont heureux d’annoncer aujourd’hui la prolongation de leur collaboration. Le milieu de terrain offensif, arrivé au Club en début de saison, a étendu son contrat jusqu’en 2025 », informe Lille OSC dans un communiqué officiel.

Le joueur natif d’Ajaccio a en effet convaincu le staff technique des Dogues grâce à ses performances. Il a marqué 7 buts et délivré 10 passes décisives en 30 matchs disputés sous le maillot lillois, toutes compétitions confondues. Il figure ainsi parmi les joueurs les plus décisifs du LOSC cette saison.

Mercato LOSC : Rémy Cabella, « je suis très heureux et épanoui à Lille »

Réagissant à la prolongation de son contrat, Rémy Cabella a déclaré : « Je remercie le club et le président de me faire confiance et de me permettre de continuer l’aventure. C’est une fierté. Je suis très heureux et épanoui à Lille. Dès mes premiers pas au LOSC, j’ai été très bien intégré et j’ai essayé de faire en sorte qu’on m’adopte en rendant tout cela sur le terrain. » Alors que l'équipe de Paulo Fonseca est engagée dans la lutte pour une place en coupe d’Europe cette fin de saison, Olivier Létang se réjouit de pouvoir compter sur l’ancien international français (4 sélections), désormais libéré du stress sur son avenir.

Olivier Létang très heureux de la signature du milieu offensif !

« Nous sommes très heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Rémy Cabella. Avant même les conditions de renouvellement, il nous semblait évident de continuer l’aventure avec lui ! Je souhaite également souligner les valeurs humaines de Rémy qui s’épanouit totalement au LOSC et apprécie la ville de Lille. Maintenant : place au terrain pour cette fin de saison excitante avec un combat acharné pour une qualification européenne en ligne de mire », a réagi le président du club classé 5e en Ligue 1.