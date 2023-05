À la suite de Lionel Messi, Neymar suscite une grosse colère des supporters du PSG. En plus du soutien au Brésilien, le club a arrêté des mesures, non sans avoir adressé quelques "urbanités" à certains de ses supporters.

PSG : Colère des supporters de Paris, Neymar fortement soutenu

Des dizaines de supporters du PSG en veulent à Neymar. Ils souhaitent le départ du Brésilien de leur club. Ils l’ont affirmé haut et fort lors d’une manifestation de colère devant son domicile. « Neymar, casse-toi », ont-ils crié. La manifestation des supporters ultras a immédiatement été condamnée par Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain dans un communiqué officiel. « Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus, qui ont eu lieu mercredi. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le Club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux ».

Le président du Collectif Ultras Paris (CUP) a également condamné les agissements de ces fans. Dans un entretien au journal Le Parisien, Romain Mabille s’étonne qu’une action isolée soit menée contre Neymar, surtout après « les protestations formulées quelques heures plus tôt devant le siège du PSG ». Il estime que cela « décrédibilise l’action du CUP ».

Neymar et le PSG ne porteront pas plainte, aucune interdiction de stade prononcée

Selon des informations complémentaires du quotidien, le PSG a pris des dispositions pour « renforcer les mesures de sécurité devant son centre d’entraînement et les domiciles des joueurs visés par les chants hostiles des supporters : Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti. »

La source apprend en plus que « Neymar et le PSG ne porteront pas plainte », car « aucune dégradation n’ayant eu lieu devant le domicile du Brésilien ». Et ce n’est pas tout ! « aucune interdiction de stade ne sera non plus prononcée à l’encontre des supporters réunis à Bougival, même si la majorité des ultras présents sur place ont été identifiés par le club ».