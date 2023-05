Neymar va quitter le PSG au mercato estival. Les noms de deux joueurs qui vont remplacer le brésilien au Paris SG viennent de fuiter.

Mercato PSG : Deux cracks pour renforcer l'attaque du PSG

Blessé et donc loin de l’équipe parisienne jusqu’à la fin de la saison, Neymar a eu la désagréable surprise d’être visité par les supporters du Paris Saint-Germain. Avec une seule phrase en bouche, le brésilien doit quitter leur club dès cet été, exigeaient-ils. Incompréhension pour le brésilien qui croyait au départ à un soutien des fans pour la difficile période qu’il traverse. Mais les injures et une invitation claire à quitter le Paris Saint-Germain ont tout de suite clarifié le but de cette visite.

Depuis cet incident, l’ancien joueur du FC Barcelone a compris qu’il n’était pas à sa place au Paris SG où il avait été déjà poussé vers la sortie l’été dernier. Prêt à étudier les offres qui lui parviendront à la fin de la saison, Neymar est sûr de quitter Paris à la fin de la saison. Le brésilien n’est pas dupe, il sait que la manifestation d’une partie des supporters devant son domicile n’est pas aussi spontanée qu’elle parait.

Pour lui, quitter le PSG est une des meilleures décisions à prendre maintenant. Dans le même temps, Luis Campos ne cherche pas non plus à le garder. Pour mettre Kylian Mbappé dans de bonnes conditions de travail, le portugais souhaite un départ de Neymar qui n’a pas répondu aux attentes.

Victor Osimhen ou Rafael Leao pour l'après-Neymar

Pour remplacer le brésilien, la haute direction du Paris Saint-Germain a déjà coaché deux noms : Victor Osimhen et Rafael Leao. L'attaquant nigérian de Naples, meilleur buteur de Serie A avec 22 buts, plait au dirigeant portugais. Acharné du travail et déterminé à marquer des buts, l'ancien Lillois sera un meilleur complément à Kylian Mbappé.

Sous contrat avec Naples jusqu'en juin 2025, l'attaquant nigérian pourrait couter un certain montant au club. Son prix avoisine les 100 millions d'euros sur Transfermarkt. Mais réputé pour ses grosses dépenses, le club parisien ne devrait pas être freiné par ce montant. Et si cette piste venait à échouer, Luis Campos a déjà un plan B. Rafael Leao, son jeune compatriote qu'il a dirigé au LOSC Lille. Le joueur est de nouveau dans ses plans pour animer l'attaque du Paris SG.

L'ailier du Milan AC est estimé à 80 millions d'euros. Mais du fait de l'année de contrat qu'il lui reste avec le club italien, les négociations pourraient permettre de l'avoir pour un prix légèrement en deçà.