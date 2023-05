Alors que son départ pour le Real Madrid semble inévitable, découvrez les raisons pour lesquelles Jude Bellingham devrait rejoindre la Casa Blanca.

L'héritier Jude Bellingham

Plus proche de jour en jour du Real Madrid, la pépite Anglaise de 19 ans Jude Bellingham devrait devenir la recrue phare du futur mercato estival des merengues. Élément essentiel de l'équipe d'Edin Terzić, le milieu de terrain du Borussia Dortmund est aujourd’hui l'un des plus gros espoirs du football mondial. C'est donc tout naturellement que les dirigeants madrilènes se sont penchés sur le dossier, et malgré la concurrence, Jude Belligham aurait jeté son dévolu sur le club de la capitale espagnole.

Selon le tabloïd anglais du Daily Mail, il aurait rejeté l'offre de Manchester City pour rallier le Real Madrid et devenir le remplaçant du Croate Luka Modric. Jude Bellingham devrait notamment récupérer le numéro 10 du ballon d'or 2018 à son départ. L'anglais toucherait un salaire avoisinant les 18 millions d'euros bruts annuels au sein de la Casa Blanca.

Real Madrid : Un trio pour l'avenir

Un des autres arguments mis en avant par la direction madrilène serait la perspective de voir Jude Belligham s'associer aux deux Français Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni dans son entrejeu. Ce possible futur milieu pourrait affirmer encore un peu plus la domination du Real Madrid sur la scène européenne dans les futures années. Recruté durant les deux derniers mercatos estivaux, les deux jeunes internationaux Français font partie des joueurs jugés intransférable par les dirigeants merengues et Florentino Perez.

Dans l’optique de préparer le départ de ses cadres vieillissants, le Real Madrid travaille au mieux pour recruter les plus grosses pépites du football mondial comme avec l’acquisition du jeune Brésilien Endrick, qui rejoindra Madrid à l'été 2024.