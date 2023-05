Pour s’être rendu au Moyen-Orient sans autorisation, Lionel Messi a été suspendu deux semaines par le PSG. Christophe Galtier s’est exprimé sur ce dossier.

PSG : Christophe Galtier confirme la décision du club pour Lionel Messi

Suite à son voyage en Arabie saoudite lundi, dans le cadre de son juteux contrat de 30 millions d’euros avec l’office du tourisme du pays désertique, sans avoir reçu l’autorisation préalable de ses dirigeants, Lionel Messi a été sévèrement sanctionné par le Paris Saint-Germain. Durant deux semaines, l’attaquant de 35 ans sera privé d’entraînement, des deux matchs contre Troyes et Ajaccio, ainsi que son salaire.

De passage en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du club de la capitale française a confirmé la décision du PSG à endroit de Lionel Messi et expliquer brièvement les faits. « J’ai été informé en début de semaine par ma direction », a déclaré Christophe Galtier qui a « pris la responsabilité de ne pas commenter cette décision. » Toutefois, le technicien marseillais promet de discuter avec la star argentine à la fin de sa sanction.

PSG : Christophe Galtier ne sait pas si Messi voudra rejouer après sa sanction

Dans son édition du jour, L’Équipe révèle que Lionel Messi s'interroge sur la fin de son histoire avec le Paris Saint-Germain. S'il n'envisage pas de contester la sanction du club, l’ancien capitaine du FC Barcelone ne s'imagine pas non plus revenir après les derniers évènements et encore moins rejouer au Parc des Princes, où il redoute d’autres sifflets et injures à son endroit.

Interrogé sur la possibilité de revoir Messi avec le maillot rouge et bleu avant la fin de saison, Christophe Galtier n’a pas fermé la porte à son numéro 30. « On verra au moment où Leo reviendra. On verra ce qu’il va se passer. Évidemment qu’il y aura des discussions avec l’intégralité du club, mais aussi avec Leo qui est le premier concerné », a annoncé l’ancien coach de l’OGC Nice. Selon RMC Sport, Galtier compte bien faire jouer Messi s’il est apte après sa sanction.