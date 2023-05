Présent en conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a annoncé deux absences face à Reims, et a également fait des déclarations sur son avenir.

Deux forfaits annoncés par Paulo Fonseca face à Reims

En déplacement sur la pelouse du Stade de Reims samedi, le LOSC n'a pas le droit à l'erreur, une semaine avant d'aller défier l'AS Monaco au stade Louis II dans un match qui sera décisif pour la course à l'Europe. Vainqueurs de l'AC Ajaccio (3-0) le week-end dernier, les Dogues sont en confiance, au contraire des Rémois, qui restent sur trois défaites consécutives, sans avoir marqué le moindre but.

Toutefois, les Lillois ne sont pas tirés d'affaire, d'autant plus que l'effectif de Paulo Fonseca ne sera pas au complet pour ce périlleux déplacement. En effet, le coach du LOSC a annoncé les forfaits de Gabriel Gudmundsson et d'Adam Ounas, tous les deux blessés, et pas aptes à disputer ce match sur la pelouse du stade Auguste-Delaune. Derrière, après avoir évoqué la rencontre de samedi à reims, l'entraîneur lillois a de nouveau été interrogé sur son avenir.

Mercato LOSC : L'annonce forte de Paulo Fonseca sur son avenir

Questionné pour la énième fois sur son avenir avec le LOSC, Paulo Fonseca a donné une petite indication qui pourrait rassurer les supporters lillois. "Je sais tout ce qu'il se passe ici. Je parle tous les jours avec le président (Olivier Létang). Nous préparons le futur." Des déclarations qui laissent à penser que le technicien portugais travaille déjà sur la saison prochaine.

En attendant, la mission principale du coach lillois a pour but de qualifier le LOSC en Coupe d'Europe en fin de saison, et les prochaines échéances seront déterminantes pour l'avenir du club, car rien n'est encore joué, et une contre-performance samedi soir à Reims pourrait avoir des conséquences terribles à Lille.