Il y aura du mouvement à l’ASSE pendant cet été, vu le nombre de joueurs en fin de contrat. Un joueur important des Verts aurait lui déjà pris une décision.

Mercato ASSE : Gautier Larsonneur est sollicité, mais veut rester à Saint-Etienne

L’ASSE s’est renforcé à l’été puis à l’hiver, en se faisant prêter des joueurs ou en les recrutant sur une courte durée. Dans la catégorie de prêtés, l’on retrouve Mathieu Cafaro (Standard Liège), Niels Nkounkou (Everton), Kader Bamba (FC Nantes) et Mateo Pavlovic (HNK Rijeka). Quant à Gaëtan Charbonnier, il a été recruté comme joker en décembre 2022, mais pour seulement six mois. Comme ces quatre joueurs, le buteur de l’AS Saint-Etienne, Jean-Philippe Krasso est aussi en fin de contrat en juin 2023.

Recruté en janvier 2023, Gautier Larsonneur n’est pas concerné par la fin de contrat à l’ASSE, car il a signé pour deux saisons et demie, soit jusqu’en juin 2025. Le gardien de but arrivé de Brest fait d’ailleurs partie des satisfactions parmi les renforts de l’hiver, avec Niels Nkounkou, Dennis Appiah et Gaëtan Charbonnier, malheureusement blessé depuis le 11 février. Gautier Larsonneur a prêté la stabilité et la confiance au sein du bastion défensif stéphanois grâce à ses arrêts décisifs. Il est l’un de artisans de la série de 10 matchs sans défaite (7 victoires et 3 nuls) de l’ASSE entre février et avril dernier.

Auteur de 6 clean sheet en 16 matchs disputés sous maillots des Verts, le portier de 26 ans a largement contribué à la remontée improbable de l’équipe de Laurent Batlles, de la 20e à la 11e place en 2023. Et grâce à ses performances, Gautier Larsonneur a forcément attiré des courtisans. Sans dévoiler l'identité des clubs, Mohamed Toubache-Ter confirme qu’il est effectivement « sollicité ». Toutefois, l’Insider précise que le dernier rempart des Verts « veut rester à Saint-Etienne ». L’ASSE va pourtant joué en Ligue 2 encore la saison prochaine.