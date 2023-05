En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Lionel Messi souhaiterait retourner au FC Barcelone cet été. Le président de la Liga a évoqué ce dossier.

Mercato PSG : Javier Tebas fixe ses conditions à Lionel Messi

Alors qu’une prolongation de contrat était à portée de main, l’avenir de Lionel Messi est désormais en suspens avec le Paris Saint-Germain. Suspendu deux semaines par sa direction pour s’être rendu en Arabie Saoudite sans autorisation et sévèrement insulté par les supporters, qui réclament son départ, l’international argentin se rapprocherait à présent d’un retour au Barça.

Lors d'une conférence de presse organisée jeudi soir, le président de la Ligue espagnole de football a été interrogé sur ce dossier. S’il ne s’oppose pas forcément à un retour de l’ancien capitaine des Blaugranas, Javier Tebas a tout de même tenu à faire savoir à Messi qu’il devra consentir des efforts financiers pour rendre possible sa signature en catalogne.

« Je le répète, nous avons les meilleurs joueurs d'Europe, ils ont gagné les plus grands prix et ils jouent en Espagne. C'est compliqué et malgré les difficultés du marché, ils sont restés en Espagne. Et maintenant, je lis que le meilleur joueur de l'histoire du football veut à nouveau jouer en Espagne, même en gagnant moins d'argent. S'il veut revenir, il devra gagner moins que ce qu'il gagne au PSG. Parce qu'au PSG, les résultats disent que leur masse salariale est de 800 millions d'euros. Un club qui gagne 700 millions ou moins a une masse salariale totale de 800 millions… », a déclaré le dirigeant espagnol. Selon la presse du jour, le partenaire de Neymar serait disposé à faire ce qu’il faut pour rendre possible son retour dans son club de coeur.

Mercato PSG : Messi d’accord pour être payé trois fois moins au Barça

Parti fâché à l’été 2021, Lionel Messi serait en train de préparer son retour triomphal au FC Barcelone. Selon les dernières indiscrétions reçues par RMC Sport, le numéro 30 du Paris Saint-Germain serait prêt à accepter un salaire de seulement 10 millions d’euros annuel pour retrouver ses anciens coéquipiers barcelonais. Toujours selon le média français, Kun Agüero, ancien avant-centre du club catalan et proche du joueur parisien, serait très actif en coulisses pour l’aboutissement de cette opération. Si Joan Laporta et la direction du Barça n’y parviennent pas, l’Arabie saoudite et le club d’Al-Hilal seraient disposés à offrir à Messi un salaire de 363 millions d'euros par saison pour le récupérer dès cet été.