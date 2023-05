Suspendu deux semaines par le PSG après son voyage controversé au Moyen-Orient, Lionel Messi a présenté ses excuses et fait une annonce forte sur son avenir.

Mercato PSG : Lionel Messi s’explique pour son voyage en Arabie Saoudite

Au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain face au FC Lorient (1-3), dimanche passé, Lionel Messi s’est envoyé pour l’Arabie Saoudite pour honorer son contrat avec le Ministère du Tourisme de ce pays désertique. Mais l’attaquant de 35 ans n’avait pas l’autorisation préalable de son club pour effectuer ce voyage. En représailles, il a écopé de deux semaines de suspension de la part de sa direction. Dans une vidéo publiée ce vendredi sur les réseaux sociaux, l’international argentin a expliqué les raisons qui l’ont poussé à faire ce voyage, tout en présentant ses excuses au club ainsi qu’à ses coéquipiers.

« Je souhaite m'excuser auprès de mes coéquipiers et du club. Je pensais qu'on allait avoir un jour de repos après le match, comme d'habitude. Je pensais sincèrement que je serais libre de partir la semaine dernière. J'avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l'annuler. Je l'avais déjà annulé auparavant », a déclaré Lionel Messi avant de laisser son sort entre les mains de sa direction concernant son avenir avec les Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Lionel Messi attend la décision du Paris SG pour son avenir

Alors que L’Équipe et RMC Sport évoquent une possible rupture de contrat à l’amiable entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi avant la fin de saison, la star argentine ne semble pas visiblement aller dans ce sens. Après avoir fait ses excuses au club et à ses partenaires, le numéro 30 des Rouge et Bleu a laissé toute la latitude à Nasser Al-Khelaïfi de décider de ce qu’il adviendra de lui à la fin de la durée de sa suspension.

« Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends de savoir ce que le club veut faire de moi », a ajouté Messi. D’après les informations recueillies par le journaliste Dani Gil, Correspondant de Mundo Deportivo à Paris, les excuses de Messi ont été appréciées par le PSG, mais cela ne change rien. L'entourage de Nasser Al-Khelaïfi assure qu’il est satisfait : « cette semaine il y a eu un changement important et positif : la défense du club et la discipline passent avant tout. » Autrement dit, la porte n’est pas fermée et des discussions vont s'ouvrir entre les deux parties pour évoquer leur collaboration.