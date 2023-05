Laurent Batlles devrait pouvoir tirer l'ASSE d’affaire face à Guingamp, ce samedi à Geoffroy-Guichard, car il connait les points forts de son adversaire.

ASSE : Laurent Batlles a bien détecté les points forts de Guingamp

Déjà assurés du maintien en Ligue 2, l’ASSE de Laurent Batlles (47 ans) et l’EA Guingamp de Stéphane Dumont (40 an) sont opposés, ce samedi à partir de 19 heures, pour le compte de la 34e journée de Ligue 2. Deux points seulement séparent les Stéphanois (11es) des Guingampais (9es). L’enjeu de cette rencontre pour l’AS Saint-Etienne est donc de passer devant son adversaire et ainsi poursuivre sa remontée au classement. Pour l’En Avant, il s’agit de rester devant le Verts et d’enfoncer ces derniers. L’équipe de Guingamp y arrivera-t-elle face à l’ASSE, qui sera soutenue par ses milliers de supporters dans un Chaudron toujours bouillant ? Aucune certitude pour l’instant.

Toutefois, l’entraineur du club ligérien sait comment déjouer le piège de son homologue breton, car il a descellé les points forts et sans doute les points faibles de l’EAG. « C’est une équipe qui est juste devant nous, qui joue dans un 4-4-2 à plat […]. Il y a un entraineur qui fait comme souvent bien jouer son équipe avec un jeu assez léché. Ils ont deux attaquants qui connaissent bien la Ligue 2 : Baptiste Guillaume et Gaëtan Courtet. Ils ont également des profils athlétiques. Il faudra les prendre au sérieux devant notre public si on veut la victoire », a-t-il noté.

Une mauvaise nouvelle pour Stéphane Dumont ne déplait pas à Laurent Batlles. « Il devra faire face à quelques absences », a lâché ce dernier en conférence de presse d'avant-match. En effet, l’EA Guingamp sera privé de quatre joueurs afce à l’’ASSE : Baptiste Roux (défenseur central), Enzo Basilio (gardien de but N°1), Stephen Quemper (arrière gauche) et Pierre Lemonnier (arrière central).