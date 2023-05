Décidé à se séparer de Christophe Galtier en fin de saison, le PSG rêve de Zinédine Zidane. Et le club parisien pourrait avoir sa chance pour Zizou cet été.

Mercato PSG : Zinédine Zidane veut reprendre du service

Après deux années sabbatiques, Zinédine Zidane veut reprendre du service la saison prochaine. Sans club depuis l’été 2021 et son départ du Real Madrid, le technicien veut retrouver un banc dès cet été. Et à en croire les informations glanées par nos confrères de Foot Mercato, Zinédine Zidane, malgré son amour pour l’OM, ne ferait pas de la succession d’Igor Tudor une option pour son avenir immédiat. Pour son retour aux affaires, Zizou viserait un projet plus ambitieux avec un club capable de remporter la Ligue des Champions dans un avenir proche. Sans faire offense à l’OM, le natif de Marseille ne penserait donc pas à l’écurie présidée par Pablo Longoria. Ce qui place le Paris Saint-Germain en excellente position pour accueillir la star française de 50 ans dans les semaines à venir.

Mercato PSG : Zinédine Zidane prochain coach du Paris SG ?

Outre l’Olympique de Marseille, la Juventus Turin, régulièrement annoncée comme le choix préférentiel de Zinédine Zidane pour son retour aux affaires, pourrait se retrouver dans l’incapacité financière d’assumer une telle arrivée sur son banc. En effet, la presse italienne assure qu’un licenciement de Massimiliano Allegri reviendrait à 20 millions d’euros à la Vieille Dame, qui est actuellement engluée dans des difficultés économiques dues à la mauvaise gestion de l’ancienne direction sous l’ère Andrea Agneli. Ajouter à cela les prétentions salariales de Zidane, c'est carrément mission impossible pour la Juventus Turin.

Il ne reste donc plus que le Real Madrid comme unique concurrent du Paris SG dans la course à la signature du Champion du monde 1998. Mais selon le journaliste Christian Falk du quotidien allemand Bild, Florentino Pérez et les siens ne pensent pas à leur ancien coach pour l’éventuelle succession de Carlo Ancelotti. Si l’expérimenté technicien italien venait à rejoindre la sélection brésilienne cet été, le club espagnol penserait en priorité à Xavi Alonso ou encore à Raul, deux autres légendes des Merengues. De quoi laisser le champ libre au Paris SG ?

Affaire à suivre…