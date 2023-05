En fin de contrat en juin,Houssem Aouar est en discussions avec un club italien pour un transfert. Celui-ci serait en bonne voie.

Le début du mercato estival approche et l'OL est toujours en course pour une place en Coupe d'Europe la saison prochaine. Le club rhodanien est septième de Ligue 1 avec un retard de 6 longueurs sur la cinquième place, occupée par le LOSC. Grâce à la défaite des Dogues sur le terrain de Reims samedi (1-0), les hommes de Laurent Blanc ont l'occasion de revenir à 3 petites unités de leurs adversaires. Ainsi, ils seraient plus que jamais en route pour l'objectif Europe.

La fin du championnat pourrait changer le destin de certains joueurs annoncés sur le départ. La liste est longue : Moussa Dembélé, Houssem Aouar, Jérôme Boateng... autant d'éléments qui peinent à retrouver une place de choix dans l'effectif de Laurent Blanc. En cas de qualification en Coupe d'Europe, l'un d'eux pourrait rester. Il s'agit d'Houssem Aouar, qui cherche à partir depuis l'été dernier.

L'AS Rome toute proche de signer Houssem Aouar

Malgré des offres acceptées en 2022, Houssem Aouar a été contraint de rester à l'Olympique Lyonnais. Les dirigeants, dont le président Jean-Michel Aulas, comptaient sur lui pour l'exercice en cours. Mais après l'éviction de Peter Bosz, puis la nomination de Laurent Blanc en octobre dernier, le prodige lyonnais a été écarté du groupe titulaire. Les blessures à répétition l'ont également éloigné des terrains, ce qui ne l'a pas aidé à se réconcilier avec son club.

Courtisé par le Bétis Séville, l'Eintracht Francfort et l'AS Rome selon Foot Mercato, le milieu de 24 ans aurait fait un choix pour son avenir. Tout d'abord, il ne compte pas s'éterniser plus longtemps à l'OL. Après sept saisons de bons et loyaux services, Aouar veut relever un nouveau défi en Série A. C'est l'AS Rome qui serait donc en pôle pour le recruter d'après le journaliste Fabrizio Romano. Celui-ci ajoute que le club dirigé par José Mourinho a déjà entamé des discussions avec son entourage pour le signer en tant qu'agent libre, jusqu'en juin 2028. Il estime que le transfert devrait être officiel d'ici quelques semaines. Une bien mauvaise nouvelle pour Lyon, qui aurait pu vendre son joueur pour environ 40 millions d'euros l'été dernier.