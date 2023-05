En négociations avancées avec Luis Campos, José Mourinho pourrait quitter l’AS Rome pour venir remplacer Christophe Galtier au PSG avec un salaire rehaussé.

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour José Mourinho

Susceptible de remporter son onzième titre de Champion de France sous la houlette de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain n’est pas certain de poursuivre avec le technicien marseillais la saison prochaine. Ce lundi matin, RMC Sport assure que Luis Campos, le conseiller football du club de la capitale, serait en négociations avancées avec l’agent de José Mourinho, Jorge Mendes.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, le Spécial One, qui n’exclut pas un départ de la Rome au terme de l’exercice en cours, serait prêt à répondre favorablement à seulement deux offres : le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. En attendant la décision du président Nasser Al-Khelaïfi et du propriétaire qatari du PSG, Mourinho serait déjà certain de gagner beaucoup plus en France qu’à Rome.

Mercato PSG : Un salaire de 7M€ annuels pour José Mourinho

Selon le journaliste Fabrice Hawkins, Luis Campos verrait en José Mourinho, qui a refusé les avances de Chelsea, serait l’homme providentiel pour permettre au Paris Saint-Germain de remporter sa première Ligue des Champions. Une tendance confirmée en Italie par CalcioMercato. À en croire le média sportif, Galtier pourrait effectivement bien être remplacé par Mourinho avec un énorme salaire en prime pour l’ancien manager de Chelsea.

« Mourinho à Paris gagnerait bien plus qu’à Rome, soit 7 millions d’euros nets par saison et il aurait un plus grand pouvoir d’action sur le marché des transferts (…) L’idée de Mou est donc de dire au revoir à l’AS Rome. Et il aimerait le faire après avoir remporté la Ligue Europa », explique le média transalpin, qui précise toutefois que Nasser Al-Khelaïfi hésite encore un peu. Zinédine Zidane et Julian Nagelsmann étant d'autres options pour les Rouge et Bleu. « Les propriétaires du PSG vont trancher », conclut RMC Sport.