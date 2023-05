Renversé par l’OL à Lyon, dimanche (5-4), le Montpellier HSC n’en revient pas ! Jordan Ferri est très amer et accuse ses propres coéquipiers.

OL : Almexandre Lacazette renverse Elye Wahi et le Montpellier HSC !

Après avoir infligé une lourde défaite à l’AS Monaco (4-0) au stade Louis-II, le Montpellier HSC a failli refaire le même coup à l’OL au Groupama Stadium, dimanche. Le club héraultais menait son homologue rhodanien (1-4), grâce à un quadruplé inédit d’Elye Wahi, après 55 minutes de jeu. Mais les Pailladins ont perdu pied dans la dernières demi-heure du match. Poussé par ses milliers de supporters, l’Olympique Lyonnais est revenu au score en une douzaine de minutes. Et sur un penalty obtenu au bout du temps additionnel (90e+10), Alexandre Lacazette a renversé le MHSC (5-4), en inscrivant un 3e but.

OL : Jordan Ferri dézingue ses coéquipiers après la défaite du MHSC

Grâce à son triplé, le capitaine des Gones a ruiné complètement la grosse performance d’Elye Wahi à Lyon. Et cela met Jordan Ferri en rogne ! Tellement en colère, en raison du précieux succès qu’ils ont laissé filer, le milieu de terrain tacle même ses propres coéquipiers, notamment les joueurs entrés en cours de match. « On est dégoûté. On fait le plus dur face à une belle équipe, on a trois buts d'avance. On se pourrit le match », a-t-il pesté sur Canal + dans un premier temps. « Il y a des joueurs qui rentrent et ne nous aident pas… Tout le monde n'était pas prêt aujourd'hui. Il y en a qui se démènent tout le match et il faut faire mieux quand on rentre pour aider l'équipe », a martelé ensuite le capitaine du Montpellier HSC.

L’équipe de Michel Der Zakarian est toujours 12e au classement (avec 43 points), mais elle est désormais à la portée de Toulouse FC (42 points). Quant aux joueurs de Laurent Blanc, ils se rapprochent de la 5e place qualificative pour la Ligue Europa. Jordan Ferri ne nomme pas les joueurs pointés du doigt, mais il faut noter que l'entraineur des Montpelliérains a fait entrer 5 joueurs, dont Valère Germain à la place d'Elye Wahi (80e).