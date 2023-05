Alors que l'OL reçoit Montpellier dimanche, Alexandre Lacazette va retrouver un adversaire familier. Ce match sera aussi spécial pour Maxence Caqueret.

OL : Alexandre Lacazette retrouve un adversaire qui lui réussit

L'Olympique Lyonnais a battu Strasbourg 2-1 vendredi et s'est donné un dernier espoir dans la course à l'Europe. La réception de Montpellier dimanche sera d'une importance capitale pour l'OL, qui n'a pas son destin entre les mains et doit gagner un maximum de matchs pour espérer quelque chose de cette saison décevante. Pour obtenir la victoire, l'OL pourra s'appuyer sur l'homme fort de sa saison : Alexandre Lacazette.

Le capitaine lyonnais a été décisif à 24 reprises cette saison en championnat, et il retrouve un adversaire qui lui réussit bien avec Montpellier. En 13 matchs face au MHSC dans sa carrière, Lacazette a inscrit 9 buts et distribué 7 passes décisives. C'est l'adversaire face à qui il a le plus marqué, à égalité avec Lille. L'ancien attaquant d'Arsenal n'a perdu qu'une fois face au club héraultais. Au match aller, il avait offert la victoire à son équipe dans les toutes dernières minutes (2-1).

Caqueret va passer la barre des 100

Le match face à Montpellier pourrait également être spécial pour un autre joueur. S'il joue, Maxence Caqueret atteindra la barre symbolique des 100 matchs de Ligue 1. Repositionné plus haut cette saison sur le terrain par son entraîneur Laurent Blanc, le milieu défensif de formation avait débuté dans l'élite sous l'ère Rudi Garcia, en novembre 2019 lors d'un déplacement des Lyonnais à Strasbourg.

Maxence Caqueret sera d'autant plus attendu face à Montpellier avec la blessure de Corentin Tolisso. Ce dernier est suspendu, tout comme Castello Lukeba. Maxence Caqueret aura donc encore plus de responsabilités que d'habitude. Il pourrait être aligné avec Thiago Mendes et Johann Lepenant au milieu de terrain. Les Lyonnais devront espérer des contre-performances de Rennes et de Lille pour espérer gagner des places au classement dans cette fin de saiso