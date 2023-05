Lors de la défaite de l’OM à Lens, Dimitri Payet s’est distingué par un vilain geste envers Yannick Cahuzac et risque d’être sanctionné.

OM : Dimitri Payet inflige une claque à Yannick Cahuzac

Samedi soir, le RC Lens est parvenu à s’imposer face à l’Olympique de Marseille (2-1) dans le choc de la 34e journée de Ligue 1. Les Sang et Or réalisent ainsi une belle opération au classement, puisqu’ils passent devant leur adversaire direct et grimpent à la 2e place du championnat avec 6 points de retard sur le PSG.

Cette rencontre décisive dans la course à la Ligue des champions a été très mouvementée sur le terrain, notamment en première période. Si le but refusé à Alexis Sanchez passé très mal du côté de l’OM, un autre fait de jeu suscite aussi une vive polémique. Lors de la première mi-temps, Facundo Medina a expédié le ballon vers le banc de touche marseillais. Il n’en fallait pas plus pour susciter une altercation entre les deux équipes. Cette échauffourée a d’ailleurs conduit à l'expulsion de l'adjoint de Franck Haise, Yannick Cahuzac.

Dans l'émission Dimanche Soir Football, Prime Video est revenu sur les coulisses de cette scène déplorable. Sur les images, on aperçoit Dimitri Payet entretenir un discours houleux avec les Lensois, avant d’infliger une claque à Yannick Cahuzac. Ce dernier a rapidement répliqué avant d’écoper d’un carton rouge.

Dimitri Payet dans le viseur de la LFP ?

Après cette altercation, l'entraîneur du RC Lens a d'ailleurs demandé à l’arbitre de la rencontre Clément Turpin de sanctionner aussi le numéro 10 marseillais pour son vilain geste. « Monsieur Turpin ! Monsieur Payet, c'est carton rouge ! Vous n'avez pas vu la claque ? », a lancé Franck Haise. Loïs Openda a, lui aussi, pesté contre le corps arbitral. « Eh ! Il lui a mis une claque », a-t-il ajouté.

Finalement, Dimitri Payet n’a pas été sanctionné par l’arbitre de la rencontre. Le capitaine de l’OM est entré en jeu à la 76e minute en remplacement de Ruslan Malinovskyi et a été l'auteur de l’unique but de son équipe. Cela a été insuffisant pour éviter une défaite de l’OM à Lens. Et l’ancien Stéphanois n’est pas l’abri d’une éventuelle sanction.

La commission de discipline de la Fédération française de football, qui gère la Coupe de France, pourrait prendre une décision sur son cas lors de sa prochaine réunion, prévue jeudi. L'instance devrait se charger de cette affaire et rendre son verdict dans les jours à venir.