Alors que José Mourinho est pressenti pour succéder à Christophe Galtier, le PSG pourrait finalement opter pour une grosse surprise au poste d’entraîneur.

Mercato PSG : Le Paris SG négocie avec José Mourinho

D’après les informations relayées ce lundi matin par RMC Sport, Luis Campos serait en négociations avancées avec Jorge Mendes, l’agent de José Mourinho. En quête d’un entraîneur à poigne pour la saison pour se séparer de Christophe Galtier, le conseiller football du Paris SG serait convaincu que le Special One est l’homme idéal pour les Rouge et Bleu. Et cela tombe bien puisque le technicien portugais, dont le contrat expire en juin 2024 avec la Roma serait disposé à accepter l’offre du PSG ou encore du Real Madrid, après avoir repoussé Chelsea.

Une information confirmée par CalcioMercato, qui explique que l’ancien manager de l’Inter Milan et de Manchester United, notamment, pourrait toucher un gros salaire à Paris. « Mourinho à Paris gagnerait bien plus qu’à Rome, soit 7 millions d’euros nets par saison et il aurait un plus grand pouvoir d’action sur le marché des transferts (…) L’idée de Mou est donc de dire aurevoir à l’AS Rome. Et il aimerait le faire après avoir remporté la Ligue Europa », assure le média transalpin. Mais aux dernières nouvelles, le PSG pourrait jeter son dévolu sur un technicien italien.

Mercato PSG : Luciano Spalletti préféré à José Mourinho ?

En effet, selon l’Insider Ignazio Genuardi, les dirigeants du Paris Saint-Germain en pinceraient pour Luciano Spalletti, qui vient de remporter le Scudetteo avec le SSC Naples. « On entend beaucoup parler de Mourinho (AS Rome) pour prendre la suite de Galtier au PSG, mais une autre piste mène à Spalletti. Aujourd’hui, le technicien italien n’est pas sûr de rester à Naples et Paris étudie son profil », a révélé le journaliste italien sur sa page Twitter. Initialement en fin de contrat le 30 juin prochain, l'entraîneur du Napoli a été prolongé, via une clause spéciale, pour une année supplémentaire par son président Aurelio De Laurentiis dans la foulée du récent sacre en Serie A.

Le PSG est donc fixé.