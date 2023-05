La saison 2022-2023 n’est pas encore terminée, mais l’ ASSE se réjouit déjà d’une très bonne nouvelle tombée au club depuis quelques heures !

L' ASSE félicite Laurent Mortel et son équipe pour leur retour en D1 Arkema

L’ ASSE est en joie ! Les Stéphanois ne se jouissent pas pour le maintien de l’équipe de Laurent Batlles en Ligue 2, mais plutôt pour le retour de leur équipe féminine en première division. Un an après leur descente en D2, les Vertes sont remontées aussitôt, avant même la fin de l’exercice. Il reste encore deux journées, mais les Stéphanoises possèdent 8 points d'avance sur Marseille et ne peuvent plus être inquiétées en tête de leur groupe (B). L’équipe de Laurent Mortel a pourtant concédé sa première défaite de la saison, dimanche, à Montauban (2-1).

Les joueuses de l’ASSE seront à l’honneur lors de la 38e et dernière journée de la Ligue 2, le samedi 2 juin au stade Geoffroy-Guichard (20h45). A cette occasion, l’équipe masculine recevra Valenciennes FC de Mathieu Debuchy. Avant ce rendez vous, la direction de l'AS Saint-Etienne a adressé de vives félicitations aux Vertes : « Une saison exceptionnelle pour une ascension en D1 Arkema bien méritée ! Félicitations à Laurent Mortel et ses merveilleuses vertes. »

ASSE : Jean-Marc Barsotti heureux de la montée en première division

Président de l'association ASSE, Jean-Marc Barsotti s’est également enflammé pour ce retour rapide dans l’élite. « Cette montée dans l'élite n'est pas volée, elle est justifiée par des résultats exceptionnels et constants malgré notre première défaite de la saison aujourd'hui », a-t-il déclaré sur le site internet du club ligérien. « Cette accession est le résultat d'un travail entrepris depuis février 2022, lorsque notre descente en D2 était quasiment actée. Avec la direction du club, nous avons pris la décision de changer beaucoup de choses dans l'équipe. Laurent Mortel est arrivé en mai 2022 et nous devions, ensemble, refaire une équipe avec un objectif clair : remonter immédiatement en D1 Arkema. Les choses ont été bien faites et les résultats plaident pour lui », a expliqué le dirigeant.

Notons que le bilan de la section féminine de l’ ASSE est d’une défaite, 2 nuls et 17 victoires en 20 rencontres. L’AS Saint-Etienne vise désormais le titre de champion de la Division 2. « ll sera important pour les filles et pour le club », a précisé Jean-Marc Barsotti, déjà tout heureux.