Le capitaine de l’OM, Dimitri Payet, risque d’être suspendu pour les prochaines rencontres de Ligue 1. Il a déjà tranché pour son avenir à Marseille.

OM : Dimitri Payet risque jusqu’à cinq matchs de suspension

Samedi soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné face au RC Lens (2-1) au terme d’un match intense. La rencontre entre les deux équipes fut très mouvementée et entachée de plusieurs faits de jeu controversés. Si le but refusé à Alexis Sanchez passe très mal du côté de l’OM, la gifle de Dimitri Payet infligée à Yannick Cahuzac est aussi au cœur de la polémique.

Tout a commencé par une vive altercation entre les deux camps après que le défenseur du RC Lens, Facundo Medina, ait expédié le ballon en direction du banc phocéen. Rapidement, les esprits s’échauffent et une échauffourée éclate entre les deux équipes. Sur les images publiées par Prime Video, on aperçoit un Dimitri Payet furieux, infliger une claque à l’entraîneur adjoint de Franck Haise, Yannick Cahuzac.

Ce denier a alors répliqué et a finalement été écopé d’un carton rouge. Tandis que le capitaine marseillais n’a pas été sanctionné par l’arbitre de la rencontre. Sauf que ce mauvais geste ne devrait pas rester impuni. Ce dossier sera normalement étudié par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) ce mercredi et une sanction assez salée pourrait tomber.

En effet, selon les informations de L’Équipe, Dimitri Payet risque entre 4 et 5 matchs de suspension pour « un acte de brutalité ». Si cette décision se confirme, le milieu de terrain marseillais raterait alors les 4 dernières rencontres de l’OM, ce qui serait un coup dur pour le club et pour le joueur lui-même.

Dimitri Payet n’a pas l’intention de quitter Marseille

Entré en jeu en seconde et auteur de l’unique but marseillais à Bollaert, Dimitri Payet a peut-être disputé son dernier de la saison lors du choc entre l’OM et le RC Lens. Puisque le Réunionnais est passible de 4 à 5 matchs de suspension alors qu’il ne reste plus que 4 journées avant la fin du championnat. Sa possible absence pèserait lourd au moment le plus décisif de la saison.

Engagé dans la course à la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille risque d'être privé de son capitaine et d’un joueur expérimenté dans ce sprint final. Cette décision ne devrait pas aussi jouer en faveur de Dimitri Payet, qui a vu son temps de jeu chuter de façon considérable depuis l’arrivée d’Igor Tudor.

Peu utilisé cette saison et poussé vers la sortie, le milieu offensif de 36 ans ne songe pas pour autant à un quelconque départ de Marseille. Il devrait s’accrocher à son contrat courant jusqu’en juin 2024 avec l’OM, avec la possibilité d’entamer sa reconversion au sein de son club de cœur.

Parfaitement acclimaté à la vie marseillaise et chouchou du Vélodrome, Dimitri Payet se plait à l’OM et reste un leader dans le vestiaire. L’ancien Stéphanois supporte sa situation sans broncher et ne devrait pas s’en aller de sitôt. Il a lui-même, à maintes reprises, affiché sa volonté de terminer sa carrière à Marseille. Il pourrait donc voir son souhait s'accomplir la saison prochaine.