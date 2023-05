C'est désormais officiel, Antoine Kombouaré n'est plus l'entraîneur du FC Nantes d'après un communiqué qui affirme également l'arrivée d'un nouveau coach.

Antoine Kombouaré officiellement limogé

La nouvelle a déjà circulé, et il ne manquait plus que l'officialisation du FC Nantes. Ce mardi après-midi, le club a confirmé l'éviction du coach kanak, qui aura tout de même marqué de son empreinte le FCN suite à son passage. Arrivé le 11 février 2021, il est d'abord parvenu à maintenir le club en s'imposant face à Toulouse lors des barrages en fin de saison.

La saison dernière, il maintien à nouveau le club dans l'élite du football français, tout en remportant la Coupe de France, mettant fin à une disette de 21 sans remporter le moindre trophée. Grâce à ce titre inattendu, le FC Nantes est directement qualifié pour la phase de poules de la Ligue Europa. Malheureusement pour l'entraîneur de 59 ans, malgré un parcours plus qu'honorable en Coupe d'Europe, et une nouvelle finale en Coupe de France, la situation du club est devenu trop préoccupante, et à quatre journées de la fin du championnat, Waldemar Kita a pris la décision de se séparer d'Antoine Kombouaré. Pour tenter de maintenir le club, Pierre Aristouy est nommé nouvel entraîneur du club, et sera épaulé par Oswaldo Vizcarrondo en tant qu'entraîneur adjoint.

Le communiqué officiel du FC Nantes

"Actuellement 17e en championnat, le FC Nantes et Antoine Kombouaré ont décidé d'un commun accord de mettre un terme au contrat qui les liait. Pierre Aristouy prend la tête de l'équipe première avec l'objectif d'assurer le maintien en Ligue 1. Il sera assisté d'Oswaldo Vizcarrondo. Le FC Nantes tient tout particulièrement à remercier Antoine Kombouaré."

"Véritable meneur d'hommes, le technicien est parvenu à maintenir le club en Ligue 1 au terme de la saison 2020-2021. Il a aussi été l'un des grands artisans de la magnifique saison réalisée la saison dernière avec une 9e place en championnat et une Coupe de France remportée. Un trophée qui permettra à la Maison Jaune de faire son retour sur la scène européenne cette saison. Des émotions qui resteront à jamais dans la mémoire des amoureux du FC Nantes."