À quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estivale, les lignes bougent déjà au PSG. Le club parisien a annoncé deux signatures ce mercredi.

Mercato PSG : Un Titi prolonge au Paris SG

Malgré le faible temps de jeu qui leur est accordé pour montrer l’étendue de leur talent, ils sont nombreux les jeunes du centre de formation du Paris Saint-Germain qui continuent de croire en leurs chances avec leur club. Dans cette optique, Ethan Bagbonon vient de prolonger son engagement avec les Rouge et Bleu. Le Paris SG a annoncé la bonne nouvelle sur son site officiel ce mercredi matin.

Âgé de 17 ans, le milieu de terrain béninois a signé un nouveau contrat stagiaire jusqu'en juin 2025. En attendant de finaliser l’arrivée de la pépite croate Luka Vuskovic en provenance de l’Hajduk Split contre un chèque de 10,5 millions d’euros, Luis Campos a verrouillé Ethan Bagbonon, qui va pouvoir poursuivre tranquillement son apprentissage avec l'équipe des moins de 19 ans du PSG. Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle du jour chez les Rouge et Bleu.

Le PSG et Visit Rwanda poursuivent leur aventure

Entamé en 2019 moyennant une dizaine de millions d’euros annuels à l’époque, le partenariat entre le Paris Saint-Germain et Visit Rwanda va se poursuivre. Le PSG a annoncé cette autre bonne nouvelle sur son site officiel. Les deux parties ont trouvé un accord pour reconduire leur partenariat pour les trois années à venir, soit jusqu’en 2025. L’année dernière, ce pays d’Afrique de l’Est a reçu près d’un million de visiteurs internationaux tout en générant plus d’un demi-milliard de dollars de recettes touristiques. Un véritable renouveau pour un pays marqué par une longue histoire d’horreur.

Selon Michaella Rugwizangoga, Directrice générale du tourisme rwandais, « le partenariat entre Visit Rwanda et le Paris SG dépasse la promotion de la destination Rwanda. Il vise à créer des synergies dans la culture, la mode et le développement du football. C’est une plate-forme exceptionnelle qui nous permet de présenter le meilleur du Rwanda à des millions de fans dans le monde entier. » Le partenariat prévoit que Visit Rwanda s’affiche les soirs de matchs sur les écrans lumineux du Parc des Princes ainsi qu’au dos des maillots training et pré-match de la bande à Kylian Mbappé.