Au lendemain du match entre le Real Madrid et Manchester City (1-1), la décision d’accorder le but anglais n’est pas passé pour les madrilènes.

Real Madrid : Un but litigieux ?

D'une frappe limpide et sèche, le Belge Kevin De Bruyne répondait au Brésilien Vinícius Jr pour marquer et mettre les deux équipes à égalités. Après la rencontre, le diffuseur BeIN Sports dévoila une image 3D qui engendra la colère des supporters et du coach Carlo Ancelotti. En effet, sur le but égalisateur de Manchester City, le ballon a avait franchi les limites du terrain plus tôt dans l'action.

Dans l’après-match, l'analyste arbitral Pavel Fernández de Marca s'est exprimé sur la situation : " Le Real réclame que le ballon soit sorti en touche avant le but de De Bruyne. Mais le VAR ne peut pas le revoir, car la phase d’attaque des Anglais commence plus tard, après une perte de balle de Camavinga. Ca ne peut pas être revu ". Il faut donc séparer l'action en deux parties, dans un premier temps la possession de balle madrilène consécutive à la sortie de balle en touche, et ensuite celle de Manchester City découlant de la perte de balle de Camavinga et amenant le but égalisateur.

Un retour à suspense

Ce match nul laisse un suspense total sur l'issue du match retour et sur l'équipe qui attendra la finale de cette Ligue des Champions à Istanbul le 10 juin prochain. Manchester City a su montrer qu'elle pouvait marquer dans ses moments faibles tandis que le Real Madrid a su contenir les Anglais tout en se montrant dangereux sur la cage d'Ederson.

Muselé par Antonio Rudiger, Erling Haaland n'a pas montré grand-chose face à la défense du Real Madrid. Nul doute que le Norvégien souhaitera être décisif pour accéder à sa première finale de Ligue des Champions pour sa toute première saison en Angleterre.

De leur côté, les Madrilènes emmenés par un Vinícius Jr en très grande forme voudront réaliser l'exploit de battre Manchester City sur leur pelouse pour défendre son titre de champion d'Europe en titre.