Alors que la polémique autour de Dimitri Payet continue d'enfler, le milieu marseillais a reçu le soutien d'un taulier du RCL ce mercredi.

Lens-OM : Dimitri Payet échappe à la sanction pour le moment

Depuis la diffusion des images de Prime Vidéo sur lesquelles on peut voir Dimitri Payet adresser une gifle à Yannick Cahuzac, la polémique ne cesse d'enfler, et la Ligue envisage de sanctionner le milieu de terrain marseillais. Toutefois, le Réunionnais va bénéficier d'un sursis, car son cas ne sera pas étudié lors de la prochaine réunion de la commission de discipline prévue ce mercredi soir.

De ce fait, le joueur de 36 ans pourra être à la disposition de son entraîneur Igor Tudor à l'occasion de la réception du SCO d'Angers dimanche prochain au Vélodrome, pour ce qui pourrait vraisemblablement être son dernier match de la saison. En attendant, les avis sur le geste du milieu marseillais divergent, et ce mercredi, un acteur majeur du choc entre Lens et l'OM à pris la défense de Dimitri Payet.

Franck Haise vole au secours de Dimitri Payet

À l'occasion du match entre le RC Lens et le Stade de Reims vendredi prochain, Franck Haise était présent devant la presse ce mercredi. Après avoir été questionné sur l'état de son effectif, c'est sur la rencontre de samedi, et plus précisément les différents faits de jeu évoqués dernièrement, que le coach lensois a été interrogé. Rapidement, le sujet autour de la gifle de Dimitri Payet envers Yannick Cahuzac a pris place dans la conversation, et l'entraîneur de 52 ans n'a pas manqué de soutenir le milieu de l'OM.

"La suspension éventuelle de Payet ? Si c'est vu sur le coup, OK d'autant qu'il n'y a rien eu de très grave. Mais de revenir a posteriori sur un geste, surtout si c'est lié à des images de médias, je ne suis pas fan." Une réaction de grande classe qui devrait faire plaisir au principal intéressé. En revanche, pas sûr que cela suffise à faire changer d'avis la commission de discipline.