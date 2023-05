La direction du PSG est en discussions avec Jose Mourinho pour devenir l'entraîneur la saison prochaine. Thiago Motta est aussi envisagé.

Mercato PSG : Les négociations ont commencé avec Mourinho

Christophe Galtier vit certainement ses derniers instants au Paris Saint-Germain. L'entraîneur a réalisé une saison décevante avec le PSG, éliminé prématurément en Ligue des Champions et en Coupe de France, et pas assuré d'être champion de France. Pour le remplacer, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi s'activent à lui trouver un successeur, et le dirigeant qatari semble hésiter entre deux techniciens pour la saison prochaine.

D'après les informations de Foot Mercato, le choix de Nasser Al-Khelaifi se porterait soit sur Jose Mourinho, soit sur Thiago Motta. Le président du PSG a toujours apprécié le portugais avec qui il est en contacts réguliers. Des négociations ont même déjà commencé entre le qatari et le Special One, au cours desquelles Mourinho a évoqué son envie de reprendre le club de la capitale et de remettre de l'ordre dans le vestiaire. Le journal rajoute que des futures recrues auraient été évoquées, comme Sofyan Amrabat.

Nasser Al-Khelaifi apprécie aussi Thiago Motta

Si Nasser pourrait porter son choix sur Jose Mourinho, il apprécie aussi un ancien joueur du PSG. Thiago Motta est actuellement l'entraîneur de Bologne avec qui il réalise une superbe saison et occupe la 8ème place de Série A. Foot Mercato rappelle que le président parisien avait déjà essayé de le faire venir avant de se rabattre sur Pochettino puis Galtier. Le choix de l'ancien milieu italien apparaît sans doute moins risqué grâce à sa connaissance du club et au vu de la personnalité de Mourinho et des fractures qui existent dans le vestiaire parisien

Les dirigeants devront faire le bon choix après les deux échecs Mauricio Pochettino et Christophe Galtier. La probabilité de voir ce dernier rester au club est très faible, et avec les départs de Messi et potentiellement de Neymar, le PSG devra aussi recruter des joueurs cet été.