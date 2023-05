Alors que l'OM s'apprête à recevoir le SCO d'Angers dimanche prochain au Vélodrome, une annonce est tombée concernant Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez nommé pour le trophée UNFP de joueur du mois d'avril

Auteur d'un but salvateur face à Auxerre le 30 avril dernier, Alexis Sanchez a été nommé pour le trophée UNFP de joueur du mois. Avant sa réalisation face aux Bourguignons, l'attaquant chilien a porté l'Olympique de Marseille. S'il n'a délivré qu'une seule passe décisive, le joueur de 34 ans était très souvent à l'origine de plusieurs réalisations marseillaises, comme ce fût le cas à Lyon, où l'ancien barcelonais a joué un rôle prépondérant dans la victoire de son équipe au Groupama Stadium (2-1).

Déjà nommé lors du mois de janvier dernier, Alexis Sanchez pourrait cette fois-ci être récompensé de son mois d'avril formidable. Toutefois, la concurrence est rude, puisque les deux autres nommés sont Grejohn Kyei, ainsi que Loïs Openda qui ne cesse de marcher sur l'eau depuis plusieurs semaines avec le RC Lens, et tenant du titre après avoir remporté le trophée du mois de mars.

OM : Alexis Sanchez laissé au repos face à Angers ?

Légèrement touché, et contraint de céder sa place samedi soir à Bollaert, Alexis Sanchez pourrait être laissé sur le banc lors de la prochaine rencontre de l'OM face à Angers dimanche prochain. Le staff marseillais serait enclin à laisser une nouvelle chance à Vitinha sur le front de l'attaque olympienne, et avec le déplacement à Lille qui aura lieu le week-end suivant, il serait assez légitime de la part d'Igor Tudor de ne prendre aucun risque avec son attaquant chilien.

Troisièmes après la défaite face à Lens, les Marseillais n'ont plus le choix, et devront réaliser un quasi sans-faute lors des quatre dernières journées de championnat, pour espérer repasser devant le RCL, et finir la saison derrière le PSG, à la deuxième place du classement de Ligue 1.