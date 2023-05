Annoncé ces derniers jours comme le grand favori pour remplacer Christophe Galtier au PSG, José Mourinho a fait une sortie fracassante sur son avenir.

Alors que Christophe Galtier est de plus en plus envoyé loin du Paris Saint-Germain la saison prochaine, le Paris Saint-Germain étudierait plusieurs options pour trouver son futur entraîneur. Si Zinédine Zidane reste le grand rêve de l’Émir du Qatar, le propriétaire du club de la capitale, Luis Campos scruterait d’autres horizons à la recherche de l’oiseau rare. Des noms ronflants comme Antonio Conte, Julian Nagelsmann, Thiago Motta et José Mourinho sont régulièrement associés aux Rouge et Bleu en vue de la succession de Galtier.

Mais selon la presse italienne, José Mourinho est à l’heure actuelle le candidat le plus avancé pour remplacer le technicien marseillais sur le banc du PSG. D’ailleurs, le conseiller football du club parisien se serait déjà entretenu avec l’agent historique du coach de l’AS Rome, Jorge Mendes, pour évoquer une possible arrivée de son client au PSG. Pour autant, le principal concerné ne semble pas au courant de pareilles tractations le concernant.

Mercato PSG : José Mourinho dément tout contact avec le Paris SG

En lice pour remporter la Ligue Europa avec l'AS Rome, un an après avoir remporté la Ligue Europa Conférence, José Mourinho a en ce moment maille à partir avec sa direction et pourrait être amené à changer d’air à la fin de la saison en cours. En pleine préparation de la demi-finale de Ligue Europa face au Bayer Leverkusen, l’ancien manager de Chelsea a toutefois tenu à expliquer au micro de Sky Sport qu’il n’a jamais été en contact avec le Paris Saint-Germain pour succéder éventuellement à Christophe Galtier.

De passage en conférence de presse ce mercredi, le tacticien de 60 ans a notamment déclaré : « un intérêt du PSG ? S'ils me cherchent, ils ne m'ont pas trouvé parce qu'ils ne m'ont pas parlé (rires). » Suffisant pour refroidir les rumeurs annonçant en boucle le Special One sur le banc du PSG la saison prochaine ? Affaire à suivre…