L’aventure de Lionel Messi au PSG n’est pas une réussite et l’Argentin devrait y mettre fin. Pep Guardiola l’invite à retourner au FC Barcelone qui lui donne tout le respect qu’il mérite.

L’attaquant argentin Lionel Messi a brillé et fait briller le FC Barcelone par son talent. Joueur de légende du club Blaugrana, il est aujourd’hui au PSG où il a signé en août 2021 alors libre de tout contrat. Sauf qu’au Paris Saint-Germain, la valeur de l’Argentin n’est pas complètement reconnue. Insulté par les supporters et critiqué à outrance par une certaine catégorie de consultants dans les médias, Jérôme Rothen en tête, Léo Messi gagnerait à quitter l’équipe de la capitale française, semble dire son ancien coach.

Mercato PSG : Messi encouragé à retourner au Barça

C’est en substance ce conseil que lui donne son ancien entraîneur et mentor Pep Guardiola dans son interview à ESPN. Le coach de Manchester City estime que personne ne s’attendait à un départ de Lionel Messi de l’équipe catalane. C’est sans doute d’ailleurs pour cela que son équipe Manchester City ne s’est pas invitée dans les tractations pour le recruter au moment de son départ de la Catalogne.

Guardiola est certain que le président barcelonais Joan Laporta travaille pour son retour au sein de l’équipe qu’il n’aurait jamais dû quitter. Pour lui, le génie argentin a rendu le club espagnol beaucoup plus grand qu’il n’était lorsqu’il y a débuté sa carrière de footballeur. Clairement, il espère le voir retourner en Espagne et au Barça où lui et les fans de ce club pourront lui dire au revoir de la façon la plus méritée.

Il n’y a aucun doute dans l’esprit de Pep Guardiola sur le fait que l’attaquant du PSG est le meilleur joueur de l’histoire du football. Lui-même Socio du FC Barcelone, il a encore ses sièges réservés au Nou Camp, il espère « que le jour viendra où Leo pourra profiter de ses adieux comme il le mérite », ce qui suppose qu’il faut qu’il retourne dans cette équipe qui traverse en plus des moments difficiles depuis son départ.

Léo Messi peut-il encore prolonger au Paris SG ?

Au Paris Saint-Germain, Lionel Messi, en fin de contrat le mois prochain, a voyagé en Arabie Saoudite sans attendre la réponse de la demande qu’il avait faite à la direction du club. Il dit penser que cela ne causerait pas de problème parce qu’il croyait pouvoir profiter de jours de repos programmé pour les joueurs après le dernier match de l’équipe. Pour ce voyage, les supporters et certains consultants sportifs se livrent à cœur joie à des critiques acerbes contre le joueur offensif.

Lionel Messi a fini par présenter ses excuses pour ramener le calme. En négociation pour la prolongation de son contrat, l’argentin aurait dit oui à un club saoudien qui lui aurait proposé une rémunération de 363 millions d’euros la saison. C’est largement plus que ce qu’il gagne au Paris Saint-Germain où il est critiqué par les fans. Nul ne sait en réalité si le joueur partira du Paris SG pour, comme le dit l’AFP, Al-Hilal, en Arabie Saoudite, où même s’il retournera au FC Barcelone comme l’espèrent certains médias espagnols.

Une chose est certaine, Pep Guardiola croit que La Pulga "fera l'impossible" pour retourner au Barça où il mérite de finir en beauté sa brillante carrière de footballeur.