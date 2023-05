Lionel Messi va quitter le PSG pour le FC Barcelone au mercato estival. Sport, confirme l’information et donne les conditions de ce retour de l’Argentin au Barça.

L’avenir de Lionel Messi s’écrit déjà avec des lettres catalanes. Le FC Barcelone va récupérer son ancienne vedette et c’est le journal Diario SPOR, qui barre sa Une avec l’information. Le média espagnol évoque aussi les conditions du contrat devant lier l’attaquant du Paris Saint-Germain à son ancien club.

Et si Lionel Messi avait déjà signé au Barça ?

En effet, le retour de Lionel Messi à Barcelone se fera pour une durée d’une année dans un premier temps. Ce contrat d’une saison comportera une option en plus, celle d’une deuxième année supplémentaire, d’après la même source. C’est donc bien un contrat d’un an, plus une seconde année en option en cas de prestations convaincantes, qu'a très certainement déjà signé la Pulga.

Côté salaire, Lionel Messi va consentir à de grands efforts pour son retour au Barça. Il réduira sa rémunération à 25 millions d’euros, donc 10 millions d’euros de moins de revenus qu’il perdra à l’année s’il quitte le PSG pour le maillot Blaugrana. Le club de la capitale française verse en effet 35 millions d’euros de salaire annuel au champion du monde argentin.

Il faut savoir que Lionel Messi a la possibilité de signer avec le club de son choix depuis le mois de janvier. En fin de contrat avec le club parisien en juin prochain, il peut avoir déjà signé un contrat qu'il commencera à honorer dès la fin de cette saison. Son départ est d'autant plus possible que l'Argentin n'a pas travaillé à un accord avec le Paris SG.

Le club de la capitale, qui vient de le sanctionner pour son escapade non autorisée en Arabie saoudite, pays des rivaux des propriétaires du Paris Saint-Germain, laisse filtrer le signe de son détachement de la star. Cette soudaine remontée d'autorité du club de la capitale est un signe annonciateur non négligeable de la fin prochaine de leur collaboration.