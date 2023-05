Pas sanctionnée dans un premier temps, la LFP a finalement infligé une sanction à la tribune Marek du RC Lens après les incidents lors du match contre l'AS Monaco.

RC Lens : Suspension contre Reims

À la suite de l'utilisation d’engins pyrotechniques et de feux d'artifice le 22 avril dernier lors du match RC Lens - AS Monaco (3-0) de la part des supporters du KSO qui fêtait leurs 30èmes anniversaires. Le match avait par ailleurs été arrêté par l'arbitre de la rencontre pendant un court instant, ce qui avait provoqué la colère de Franck Haise à l'encontre de ses supporters.

Épargné contre l'OM, le RC Lens ne pourra donc pas compter sur la présence des membres du KSO et des Tigers qui laisseront donc leur place vacante ce vendredi. L'ensemble de la tribune Marek elle, écope d'un match de suspension avec sursis. Un autre groupe de supporters Les Devils, n’ont eux pas été sanctionnés mais ne se déplaceront pas pour le match par soutiens.

Un atout en moins dans cette fin de saison

Étincelant à domicile, les Lensois sont depuis leurs retours dans l'élite une équipe imprenable ou presque devant leur public et en grande parti grâce à l'ambiance qui règne dans les travées du Stade Bollaert. Alors que les coéquipiers de Seko Fofana sont aujourd’hui dauphin du PSG avec deux points d'avance sur les joueurs marseillais, une place directe en phase de poules de la Ligue des Champions semble plus que jamais proche. Dans ce sprint final le RC Lens tentera de préserver sa maigre avance pour éviter de passer par les phases de qualification et retrouver l'Europe par la grande porte.

Contre Reims ce vendredi à 21h, les lensois portés par Loïs Openda, auront à cœur de prendre à nouveau trois points à domicile et ce malgré l'absence d'une partie de ses supporters.