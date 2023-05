Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison, Kevin Danso serait dans le viseur de plusieurs clubs du championnat italien.

Mercato RC Lens : Naples et l’AS Rome s’intéressent à Kevin Danso

Le RC Lens est l’une des surprises de cette saison en Ligue 1, les Sang et Or sont deuxièmes derrière le PSG à quatre journées de la fin du championnat. Les hommes de Franck Haise pourraient se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Un exploit pour les Nordistes qui n’ont plus participé à la compétition depuis 2002.

Cette saison, le RC Lens peut s’appuyer sur un noyau dur constitué de joueurs qui ont pris une nouvelle dimension. C’est notamment le cas de Brice Samba, Kevin Danso, Facundo Medina, Seko Fofana ou encore Loïs Openda Les performances des Lensois ne sont pas passées inaperçues et plusieurs clubs aimeraient les recruter. L’international autrichien Kevin Danso fait l’objet de nombreuses sollicitations ces dernières semaines. Le défenseur de 24 ans serait suivi en Angleterre, et également en Italie.

Selon les informations du journaliste Ignazio Genuardi, l’AS Rome et Naples seraient intéressés par Kevin Danso. Les deux clubs de Serie A auraient pris des renseignements sur le roc défensif autrichien du RC Lens. Le dossier Kevin Danso pourrait être l’un des feuilletons de l’été pour les Sang et Or. Reste à savoir si le défenseur de 24 ans acceptera de rester une saison supplémentaire au RC Lens.

Mercato RC Lens : Le RCL pourrait décrocher son ticket pour la Ligue des Champions ce week-end

Après les victoires face à l’AS Monaco et l’OM au Stade Bollaert-Dellelis, les Sang et Or ont fait un grand pas vers la qualification en Ligue des Champions. Les hommes de Franck Haise pourraient valider leur ticket pour la compétition dès ce week-end. En cas de victoire demain soir face au Stade de Reims et d’une défaite de l’AS Monaco, le RC Lens serait assuré de finir sur le podium.

En parallèle, Franck Haise pourra de nouveau compter sur l’international ghanéen Salis Abdul Samed. Le milieu de 23 ans sera de retour après sa suspension de 3 matchs suite à son expulsion face au PSG. L’ancien clermontois pourrait être titularisé par Franck Haise pour la réception du Stade de Reims.