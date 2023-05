Le Real Madrid serait prêt à recruter le milieu de terrain du Bayern Joshua Kimmich. Le transfert pourrait avoir lieu l'année prochaine.

Mercato Real Madrid : Kimmich en ligne de mire

Le Real Madrid va recruter Jude Bellingham mais n'a pas fini ses emplettes en Bundesliga. A en croire les informations du journaliste allemand Philipp Kessler, Le club de la capitale espagnole souhaiterait recruter le milieu de terrain du Bayern Joshua Kimmich l'été prochain, pour préparer le futur en vue des potentiels départs de Kroos et Modric. Les deux joueurs ont récemment prolongé jusqu'en 2024 mais devraient quitter le club en fin de contrat en raison de leur âge.

Avec le départ probable de ces deux cadres la saison prochaine, les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient recruter un milieu de terrain expérimenté qui dispose de références au plus haut niveau, et Joshua Kimmich coche ses cases. Avec Tchouaméni, Camavinga, Valverde et bientôt Bellingham, la moyenne d'âge devrait chuter si Luka Modric et Toni Kroos étaient amenés à quitter les champions d'Europe en titre.

Kimmich ne veut pas partir cet été

D'après le journaliste, un départ cet été n'est pas une option pour Joshua Kimmich. Le joueur allemand souhaite rester au Bayern Munich, et le club bavarois est sur la même longueur d'onde. Le milieu de terrain de la Mannschaft est toutefois en fin de contrat en 2025, et un départ à l'été 2024 serait la dernière chance pour le Bayern de récupérer de l'argent sur son transfert.

Kimmich pourrait par ailleurs être ouvert à un départ à l'étranger dans sa carrière. Si c'était le cas, il souhaiterait rejoindre un club qui a de grandes chances de rayonner sur la scène européenne, ce qui est évidemment le cas du Real Madrid. Les chances semblent donc réunies pour voir le milieu de terrain aux 301 matchs avec le Bayern rejoindre la Maison Blanche l'été prochain.