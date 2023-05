Nommé entraîneur du FC Nantes depuis mardi, Pierre Aristouy a dirigé ses premières séances d'entraînement, et une première indication est tombée.

FC Nantes : Le FCN prépare son déplacement à Toulouse

L'après-Antoine Kombouaré se poursuit au FC Nantes, et le déplacement à Toulouse approche à grand pas. À quatre journées de la fin du championnat, les Canaris sont dans une situation extrêment préoccupante, avec une 17e place au classement, synonyme de relégation en fin de saison. La rencontre de dimanche face au Téfécé sonne comme une première chance d'espérer au maintien, et il ne faudra clairement pas la laisser passer, car il n'est pas certain que le FCN bénéficie d'une deuxième opportunité.

Face à un adversaire contre qui le FC Nantes a pris 4 buts en 30 minutes le 29 avril dernier au Stade de France, tout laisse à penser que la tâche sera bien délicate au Stadium, mais l'espoir est là, d'autant plus que les premiers retours concernant le travail de Pierre Aristouy sont plutôt convaincants.

Le vestiaire nantais adhère à la méthode de Pierre Aristouy

Depuis plusieurs semaines, les joueurs du FC Nantes semblaient totalement dépassés, presque sans réaction par rapport à la situation du club. Un état d'esprit plus qu'inquiétant pour une équipe qui voit ses chances de maintien diminuées semaine après semaine. Mais depuis la prise de fonction de Pierre Aristouy en tant qu'entraîneur numéro 1, les attitudes ont changé, et le vestiaire paraît enfin concerné par cette fin de saison d'après les informations rapportées par L'Équipe.

En effet, le quotidien sportif explique que la méthode de Pierre Aristouy fait l'unanimité auprès de son nouveau groupe. L'agent d'un joueur nantais a même confié que les entraînements étaient beaucoup plus intensifs. "Il a amené de l'intensité aux entraînements et de l'énergie positive au sein du vestiaire." Voilà de quoi redonner un peu d'espoir aux nombreux supporters du FC Nantes, au moins jusqu'à dimanche, en attendant le résultat face à Toulouse.