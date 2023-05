Décidément, les clubs italiens ne comptent pas se laisser faire par le PSG cet été. Après le Napoli avec Victor Osimhen, c’est au tour de l’AC Milan de rembarrer le club parisien.

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a ouvert plusieurs pistes en Italie. Le meilleur buteur de la Serie A, l’international nigérian Victor Osimhen serait ainsi la grande priorité de Luis Campos pour le prochain mercato estival. Mais le SSC Naples a déjà fait comprendre au conseiller football du PSG que, sauf un chèque de 160 millions d’euros, l’attaquant de 24 ans ne bougera pas. Une montagne infranchissable pour le club de la capitale française, qui doit faire attention à ses dépenses pour éviter d’être pris dans les filets du fair-play financier de l’UEFA. Mais ce n’est pas tout. L’AC Milan aussi n’entend pas faire de cadeau au PSG pour Rafael Leao.

Mercato PSG : Maldini confirme la prolongation de Rafael Leao

Après Victor Osimhen, Rafael Leao ne devrait pas rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain cet été. En effet, selon les informations relayées ce jeudi par le tabloïd britannique The Athletic, l’international portugais aurait paraphé un nouveau bail en faveur des Rossoneri jusqu’en juin 2028. Initialement lié à l’AC Milan jusqu’en 2024, Rafael Leao était notamment associé au PSG pour cet été pour remplacer éventuellement Lionel Messi.

Le média espagnol Relevo ajoute de son côté que le nouveau contrat de l’ancien ailier de Lille OSC inclut une clause imposant au club italien de régler son amende de 20 millions d’euros due au Sporting Portugal pour avoir résilié unilatéralement son bail pour rejoindre les Dogues en août 2018. Une tendance confirmée par le journaliste Ignazio Genuardi, qui indique que Rafael Leao a recalé le Paris SG et Chelsea et s’apprête à prolonger son contrat avec le club lombard. Le compatriote de Cristiano Ronaldo va désormais émarger à 7 millions d’euros plus une prime à la signature de 2 millions d’euros et sa clause libératoire passe de 150 à 170 millions d’euros.

Paolo Maldini, le directeur football de l’AC Milan, a confirmé l’avancée des négociations pour une prolongation de Rafael Leao. « Nous sommes proches, les derniers détails ont été réglés. Il y avait la volonté de continuer des deux côtés », a déclaré le dirigeant milanais devant les médias après la demi-finale aller de Ligue des Champions perdue contre l’Inter Milan, hier soir.