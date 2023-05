Prêté depuis le mercato hivernal, un jeune espoir français pourrait être vendu par l'OL cet été et renflouer les caisses du club.

Mercato OL : Romain Faivre sur le départ ?

Depuis l’arrivée de Laurent Blanc en octobre, certains joueurs de l’OL ont pris une nouvelle dimension. C’est notamment le cas de Rayan Cherki et Bradley Barcola qui sont devenus titulaires sous les ordres de l’ancien entraîneur du PSG. L’émergence des deux pépites de l’OL a également poussé Romain Faivre sur le banc des remplaçants. En manque de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain français a été prêté sans option d’achat au FC Lorient cet hiver.

Ce départ a permis à Romain Faivre de retrouver de la confiance et du temps de jeu sous les ordres de Régis le Bris. L’international espoir français a réalisé plusieurs bonnes performances avec les Merlus notamment contre le PSG où il a été passeur décisif. Les récentes prestations de Romain Faivre ne sont pas passées inaperçues, plusieurs clubs étrangers auraient pris des renseignements.

Selon les informations de Fabrice Hawkins, le milieu de terrain prêté par l’OL serait suivi par le Bayer Leverkusen et le FC Séville. Les Gones seraient disposés à laisser partir Romain Faivre cet été contre un chèque de 12 millions d’euros. En parallèle , les dirigeants du Bayer Leverkusen pourraient passer à l’action lors du mercato estival en cas de départ de l’international français Moussa Diaby.

Mercato OL : Lyon veut jouer l’Europe pour éviter une fuite de talents

Dimanche, l’OL affronte Clermont dans un choc entre deux équipes en forme. Les hommes de Laurent Blanc pourraient enchaîner un 3e succès consécutif chez leurs voisins clermontois qui restent sur 6 matchs sans défaite. Les Lyonnais doivent impérativement gagner pour garder une chance de disputer la Coupe d’Europe la saison prochaine.

En cas d’échec, plusieurs prodiges lyonnais pourraient partir lors du mercato estival. En plus de Malo Gusto qui s’est engagé à Chelsea, Rayan Cherki, Bradley Barcola et Castello Lukeba pourraient être vendus. D’autant plus que le président de l’OL, John Textor va devoir trouver 130 millions d’euros avant le passage devant la DNCG.