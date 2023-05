Ancien entraineur de l’OL, Genesio est choqué par le départ de Jean-Michel Aulas de la présidence du club. Le coach du Stade Rennais accuse John Textor.

OL : Genesio regrette la décison de Textor de se sépaer de Jean-Michel Aulas

Ayant acquis l’OL en décembre 2022, John Textor a laissé Jean-Michel Aulas dans la fonction de président, 5 mois seulement. L’emblématique dirigeant de l’Olympique Lyonnais a été remercié, lundi, par le nouveau propriétaire du club rhodanien. Les parties étaient pourtant d’accord pour que le dirigeant de 74 ans reste en poste pendant trois ans, jusqu’en 2026. Mais le milliardaire américain a changé de décision en se séparant de Jean-Michel Aulas, qui lui a vendu le club de Lyon. Bruno Genesio est étonné du départ brusque de l’historique patron de l’OL.

« J’ai été très surpris parce que je l’ai appris par la notification d’un journal », a-t-il commenté en conférence de presse, ce vendredi. C’est surprenant, presque choquant. C’est lui qui a tout construit, il a permis au club de gagner des titres. Avant qu’il n’arrive, Lyon n’avait gagné que des coupes de France. Il a permis à l’OL de gagner sept titres consécutifs, des coupes […]. Mais aussi de construire un club exceptionnel, quasiment unique en France de par sa construction sportive mais aussi tous les structures avec le stade et ce qu’il y a autour. Pour moi, il restera le président de l’OL. »

Bruno Genesio a ensuite glissé un tacle à John Textor pour sa décision d’écarter Jean-Michel Aulas (il est maintenant président d’honneur). « C’est le reflet de notre société d’aujourd’hui. On ne respecte plus forcément ce qui a été fait, le passé. On consomme, on jette. C’est regrettable, encore plus pour quelqu’un qui a apporté énormément à Lyon, mais aussi au foot français et au sport français en général », a martelé l’entraineur du Stade Rennais.