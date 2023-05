En cas d'une non-qualification du Stade Rennais en Coupe d'Europe, Bruno Genesio serait en danger. Mais la tendance aurait changé ces derniers jours.

Si vous êtes un supporter du Stade Rennais, vous vous êtes sans doute posé une question : Bruno Genesio sera-t-il encore à la tête du club la saison prochaine ? Plus les semaines avancent, et plus le technicien de 56 ans inquiète pour son avenir. Bien qu'ayant seulement 3 points de retard sur la cinquième place en Ligue 1, synonyme de qualification en Coupe d'Europe, le SRFC ne parvient pas à reprendre cette position qu'il occupait début 2023.

La raison de cette baisse de forme ? Les résultats très irréguliers des Rouge & Noir. Regardons simplement leurs derniers matchs dans l'élite : depuis « l'exploit » réalisé à Paris (0-2), ils n'ont gagné que 2 fois en 5 rencontres. Insuffisant pour une équipe qui prétend à une place dans le top 5 à l'issue de la saison. Il n'y a qu'à regarder le rythme de son principal adversaire dans cette quête, le LOSC de Paulo Fonseca (5ème). Sur ses 5 derniers rendez-vous en Ligue 1, le club nordiste l'a emporté à 3 reprises. Une série à peine meilleure, mais c'est ce qui est d'autant plus inquiétant : Rennes ne profite pas de sa méforme et pourrait avoir grillé tous ses jokers.

Bruno Genesio conforté par sa direction

En dépit de résultats décevants, le Stade Rennais pourrait acter le départ de son entraîneur cet été. L'objectif d'une qualification en Ligue Europa Conférence s'éloigne peu à peu, alors qu'il reste encore 5 journées à disputer en Ligue 1. Un constat qui devrait agacer le président du SRFC, Olivier Cloarec s'il se confirme d'ici la fin de la saison. Pourtant, L'Équipe rassure ce samedi sur l'avenir de Bruno Genesio.

Le quotidien sportif annonce que l'ancien coach de l'OL devrait survivre à toutes les intempéries. Assuré de jouer dans l'élite lors du prochain exercice, auteur d'une belle épopée en Ligue Europa cette saison (16èmes de finale), le Stade Rennais lui ferait à nouveau confiance pour 2024. La source ajoute que Genesio devrait même avoir plus d'importance dans le choix des joueurs, en vue de la construction de son effectif. Voilà une nouvelle qui devrait surprendre.