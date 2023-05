Présent ce vendredi en conférence de presse, à deux jours de la réception d'Angers, Mattéo Guendouzi a lâché ses vérités sur son avenir.

Mattéo Guendouzi est associé à un départ depuis l'hiver dernier

Considéré comme étant la valeur marchande la plus importante de l'effectif marseillais, Mattéo Guendouzi pourrait être vendu cet été par Pablo Longoria. Homme incontournable de l'OM l'an dernier, ainsi qu'en début de saison, l'ancien joueur d'Arsenal n'a plus beaucoup de temps de jeu, et ne semble plus bénéficier de la confiance d'Igor Tudor.

Une situation délicate pour un joueur qui n'a jamais cessé de clamer son amour pour l'OM, et qui a toujours tout donné sur le terrain. Dans le même temps, deux clubs de Premier League se montrent déjà très intéressés pour enrôler le joueur français lors du prochain mercato hivernal. Comme annoncé l'hiver dernier, Aston Villa est toujours à l'affût, et pourrait rapidement formuler une première offre de 25 millions d'euros. West Ham est également sur le dossier, et aurait coché le nom du joueur de 24 ans en cas d'un départ de Declan Rice. Face à toutes ces rumeurs qui ne cessent de se multiplier, la réaction du principal intéressé était très attendue, et ce vendredi, Mattéo Guendouzi a clarifié la situation sur son avenir.

Mercato OM : Mattéo Guendouzi sort enfin du silence

Présent devant la presse ce vendredi à l'occasion du match entre l'OM et Angers dimanche soir, Mattéo Guendouzi a bien évidemment été questionné sur les différentes rumeurs qui circulent à son sujet ces derniers jours. s'il n'a pas démenti les rumeurs de départ, il a tenu a être très clair sur sa situation actuelle avec l'OM.

"J’ai fais de très belles choses ici. J’ai toujours tout donné pour me faire grandir, faire grandir l’équipe, le club. Je ne réclame rien, j’ai un contrat, tout ce que je fais c’est pour l’OM. Je ne ferai jamais passer mon cas perso devant celui du club. On n'a pas le temps de râler. Il y aura des discussions cet été, mais le plus important c’est de finir le championnat et j'espère de se qualifier en Ligue des Champions." Le message est passé.