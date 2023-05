À la veille de la réception d’Ajaccio pour la 35e journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a annoncé le retour de Lionel Messi.

De retour à l’entraînement collectif après la levée de sa suspension suite à son voyage en Arabie saoudite sans autorisation, Lionel Messi va rejouer en match officiel avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. De passage en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a annoncé que son attaquant de 35 ans sera titulaire samedi soir face à Ajaccio au Parc des Princes.

« Concernant la sanction, personne ne l’a commenté. Par contre, on a avec plaisir accueilli le retour de Leo, qui s’est entrainé cette semaine avec envie, avec détermination et une envie de jouer pour l’équipe. Messi c’est Messi, je ne vais pas vous parler des statistiques de cette année qui sont très intéressantes. Il faut, quand il est sur le terrain, adapter des choses pour trouver un équilibre et une animation offensive », a déclaré le technicien marseillais avant d’annoncer la titularisation de Lionel Messi face à Ajaccio. « Évidemment que j’ai parlé avec Leo dès son retour pour voir son état d’esprit, je l’ai trouvé serein, il était très motivé à jouer, déterminé à gagner un titre supplémentaire. À partir du moment où je l’ai vu investi, il va démarrer demain », a précisé Galtier.

Christophe Galtier attristé par la grève du CUP

Après une réunion avec la direction du Paris Saint-Germain, le Collectif Ultras Paris a décidé de suspendre toutes ses activités jusqu’à nouvel ordre. L’équipe de Christophe Galtier ne pourra donc pas bénéficier du soutien de ses supporters demain soir contre Ajaccio. Interrogé sur le sujet, l’entraîneur parisien s’est dit attristé par cette décision du CUP, mais se réjouit de la présence des autres fans autour de l’équipe.

« Ce n'est jamais avec plaisir que l'on reçoit ce genre de nouvelles. On sait que nos supporters et le CUP sont des supporters importants et qui mettent énormément l'ambiance, que ce soit à domicile, au Parc ou à l'extérieur. Je ne commenterai pas la décision. Mais il y a aussi nos autres supporters qui sont omniprésents. Je pense qu'à travers des échanges et des discussions, on pourrait trouver des solutions pour que tout rentre dans l'ordre. C'est malheureux, mais il y a aussi tous les autres supporters très présents », a expliqué le technicien marseillais.