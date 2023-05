Alors que Thomas Léonard devait arbitrer le match entre l'OM et Angers, c'est finalement Benoit Millot qui officiera. Voici les raisons de ce changement.

Benoit Millot au sifflet plutôt que Thomas Léonard

Mardi après-midi, la Ligue annonçait les arbitres qui seraient au sifflet pour les différentes rencontres de la 35e journée de Ligue 1. Dans un premier temps, la rencontre de dimanche soir entre l'OM et Angers a été confiée à Thomas Léonard, un arbitre assez expérimenté, qui a dirigé 6 matchs cette saison. Mais jeudi après-midi, la LFP a pris la décision de donner cette rencontre à Benoit Millot, un choix qui intervient deux jours après un communiqué cinglant de l'Olympique de Marseille.

Car oui, l'arbitrage est un sujet sensible en ce moment à l'OM. Lors de la défaite à Lens (2-1), plusieurs faits de jeu ont été reprochés à Clément Turpin, notamment un but refusé à Alexis Sanchez après vérification de la VAR, pour une faute sur Kevin Danso non sifflée par Clément Turpin dans un premier temps. Alors, ce changement d'arbitre de la part de la LFP, qui est intervenu de manière soudaine, a-t-il un rapport avec le récent communiqué du club phocéen ? La réponse est tombée ce vendredi.

La commission fédérale de l'arbitrage de la FFF à l'origine de ce changement

D'après les informations révélées par La Provence, c'est la commission fédérale de l'arbitrage de la FFF qui a pris la décision de changer d'arbitre pour la rencontre entre l'OM et Angers prévue dimanche soir au stade Vélodrome. En effet, face aux dernières polémiques suite au match du week-end dernier entre Lens et Marseille, la commission a estimé qu'il était préférable de prendre un arbitre expérimenté afin d'éviter d'aggraver la situation. Pour rappel, Benoit Millot a arbitré l'OM à trois reprises cette saison, pour deux victoires face à Lille (2-1) et Troyes (3-1) et une seule défaite contre Lens (1-0).