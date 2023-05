Susceptible de quitter Manchester City cet été, Bernardo Silva est entre le PSG et le Barça. Mais le milieu offensif sait où il veut jouer dans le futur.

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, Luis Campos a fait de Bernardo Silva l’une de ses principales priorités pour le prochain mercato estival. Fort de ses excellentes relations avec l’agent du joueur de Manchester City, Jorge Mendes, le conseiller football du Paris Saint-Germain serait confiant quant à l’aboutissement de ce dossier.

D’ailleurs, les deux hommes se seraient déjà rencontrés pour évoquer cet éventuel transfert, l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco souhaitant changer d’air cet été. De son côté, le club anglais ne serait pas forcément opposé à un départ de Bernardo Silva, mais attendrait pas moins de 85 millions d’euros pour lui délivrer un bon de sortie. Un montant qui exclut le FC Barcelone qui n’aurait pas les moyens de se lancer dans une telle opération. Pendant ce temps, le principal s’est confié et a livré des indications sur la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Bernardo Silva veut retourner au Benfica

Profitant d’une interview accordé à L’Équipe et à France Football, Bernardo Silva a ouvertement exprimé son souhait de retourner dans son club formateur avant de raccrocher les crampons. Et même si ce n’est pas forcément pour cet été 2023, l’international portugais de 28 ans reste plus que jamais déterminé à porter une nouvelle fois les couleurs du Benfica Lisbonne avant de prendre sa retraite.

« Franchement, aujourd’hui je ne pense qu’à City. On a un championnat une coupe d’Angleterre et une Ligue des Champions à aller chercher. J’aurai 38 ans dans 10 ans. J’aurais pris ma retraite à 37 ans. Le foot me manquera beaucoup. Peut-être que je penserai déjà à y revenir comme entraîneur. Mais j’aurais gagné la Ligue des Champions. J’aurais aussi joué à Benfica.

Ça, c’est sûr et certain. Je pense trop au fait de ne pas m’être imposé dans mon club. Et je pourrai me poser et dire : j’ai bien profité et j’ai tout fait pour mes équipes, mes coéquipiers, mes fans », a confié le compatriote de Cristiano Ronaldo. Désireux de retrouver son ancien coéquipier de l’AS Monaco, Kylian Mbappé ferait aussi le pressing afin que le PSG le recrute cet été.

Affaire à suivre donc…